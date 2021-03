Saalfeld. Dellen und Kratzer, aber weiterhin fahrtauglich: So lässt sich umschreiben, wie die kommunale Kombus GmbH durchs Jahr 2020 kam.

Das Corona-Jahr 2020 hat beim kommunalen Nahverkehrsunternehmen Kombus ein paar Dellen hinterlassen, aber nicht die Fahrtauglichkeit gefährdet. So etwa lässt sich zusammenfassen, was Geschäftsführer Bert Hamm am Dienstag dem Kreistag zur Lage der Firma schilderte.