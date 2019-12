Parken für den Saalfelder Eiszauber

Als „Lame Duck“, zu deutsch „lahme Ente“, werden Politiker bezeichnet, die in absehbarer Zeit aus dem Amt scheiden und in aller Regel keine Bäume mehr ausreißen. Als „Lame Duck“ wird Rolf Weigel am Dienstag Nachmittag vor den Kreistag treten, denn der Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken hat sein Ausscheiden aus dem Amt zur Jahresmitte 2020 beantragt.

Weigels Stellvertreterin Manuela Faber darf man zutrauen, den Großbetrieb wenigstens vorübergehend zu leiten. Allerdings hat die Prokuristin ein Problem, das bei ihr am Frühstückstisch sitzt. Die Firma, die seit Jahr und Tag die Bewirtschaftung der Parkplätze und des Parkhauses am Krankenhaus besorgt, trägt nicht zufällig ihren Familiennamen. Das war - mindestens moralisch - schon fragwürdig, als es dem Krankenhaus noch so gut ging, dass Aufsichtsräte vierstellige Saläre erhielten und Chefarztberatungen schon mal in Wien stattfanden.

Jetzt aber, da fast jedes zweite Krankenhaus in Deutschland rote Zahlen schreibt, ist es auch wirtschaftlich bedenklich, denn die Parkraumbewirtschaftung ist eine der wenigen Stellschrauben, wo Kliniken noch Geld verdienen können. Vielleicht wird es Zeit, diese Kuh zu schlachten, die auch nicht dadurch heilig wird, dass Christian Faber der Stadt Saalfeld stets im Advent eine Eisbahn spendiert. Von einer „Lame Duck“ sollte man derartiges allerdings nicht mehr erwarten.