Pfadfinder: Erst Bundeslager, dann Fröbelstadt

Bad Blankenburg. Pfadfinder aus Bad Blankenburg bekommen Besuch von Partnerstamm aus Neustadt.

Jeden Tag eine gute Tat? Das ist ein Pfadfindermärchen. Aber Pfade suchen und dann auch hoffentlich finden - das machen Pfadfinder tatsächlich. Genauso wie Lagerfeuer und Zelten. Seit der Wende besteht die Partnerschaft zwischen den Bad Blankenburger Pfadfindern der „Falken vom Greifenstein“ und dem Partnerstamm „Löwe von Meißen“ aus Neustadt bei Coburg. Die befreundeten Pfadfinder besuchen sich wechselseitig, pflegen ihre Freundschaft. Gerade erst waren die Oberfranken zu Besuch.

Zehn Tage lang Abenteuer

Zuvor hatten sie gemeinsam mit den Bad Blankenburger Pfadfindern das 12. Bundeslager, im Unterlager des Landesverbandes Bayern, verbracht. Ca. 5.000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus ganz Deutschland und ihre internationalen Pfadfindergäste erlebten zehn Tage lang zusammen Abenteuer in ihrer selbstgebauten Zeltstadt und auf Erkundungen zu Fuß, per Rad oder Kanu in der Umgebung. Ein solches Bundeslager findet alle vier Jahre statt und wird ausschließlich von Ehrenamtlichen geleitet. Unter dem diesjährigen Motto „LebensTräume - Natur erleben. Träume gestalten“ fanden die meisten Angebote des Bundeslagers statt. Auf der Agenda der Fröbelstädter und ihrer Partner standen unter anderen eine Schlauchboottour auf der Isar, Spiel-, Sport- und Spaßangebote, kreative Workshops, der Besuch einer Sternwarte, der Besuch eines Escape Rooms in einer Jurte oder eine Wanderung zur Sommerrodelbahn am Blomberg.

Die zahlreichen internationalen Gäste machten diese Begegnung kulturell vielfältig und förderten den internationalen Austausch. Die Teilnehmer kamen unter anderem aus Chile, Polen, Kasachstan, Finnland, Frankreich, Estland, Türkei, Israel, Belgien, Österreich, Irland und Nigeria. „Unser Partnerstamm Löwe von Meißen, aus Neustadt bei Coburg, hatte im vergangenen Jahr das 95-jährige Stammesjubiläum. Diesem Stamm haben wir sozusagen zu verdanken, dass es uns gibt. Sie sind gleich nach der Wende ins ehemalige Pionierhaus gekommen und haben die Pfadfinderarbeit vorgestellt“, erläutert Nico Langheinrich, Landesvorsitzender des Landesverbandes Thüringen und Herbergsleiter im einheimischen Domizil der „Falken vom Greifenstein“. Zum Jubiläum, welches letztes Jahr im September gefeiert wurde, waren auch einige Fröbelstädter „Pfadis“ anwesend. Als Geschenk haben diese einen Gutschein für einen Thüringer Abend im Pfadfinderzentrum in Bad Blankenburg überreicht. 13 von ihnen haben den jetzt eingelöst und dabei, mit 14 regionalen Pfadfindern, jede Menge Spaß gehabt.

Vereinsleben wieder erwacht

Unter anderen wurde, unter Leitung vom Bad Blankenburger Lars Krauße, gemeinsam das Zeughaus in Schwarzburg erobert. Anschließend gab es im Schlosspark selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Danach ging es auf die Herberge, um bei einem zünftigen Grillabend am Lagerfeuer, die Freundschaft hochleben zu lassen. Damit war das Vereinsleben aus seinem Dornröschenschlaf nach gut zwei Jahren Corona-Pause sprichwörtlich endlich wieder erwacht.

Wer Pfadfinder wird, muss vieles lernen. Feuer machen. Essen suchen. Den Weg finden. Oder Freunden helfen. Wer den Weg einschlägt, den erwartet ein einziges großes Abenteuer. Und das macht süchtig. Was heute für manche altmodisch klingt, zieht noch immer Millionen Menschen weltweit an: Mehr als 41 Millionen Kinder und Jugendliche gehören weltweit zu den Pfadfindern. Über 230.000 gibt es in Deutschland.