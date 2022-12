Pferderipper in Burkersdorf unterwegs

Burkersdorf. Im Saalfelder Ortsteil Burkersdorf wurden einem Pferd auf einer Koppel Schnittverletzungen zugefügt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem in den letzten Tagen in Thüringen immer wieder Pferde von Unbekannten angegriffen wurden, wurde jetzt auch ein Fall aus Burkersdorf bekannt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurden zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 10 Uhr einer Stute, die auf einer Koppel Nähe der Feuerwehr in Burkersdorf stand, mit einem scharfkantigen Gegenstand leichte Schnittverletzungen zugefügt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell etwas Auffälliges beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, denn bisher sei unbekannt, wer es war.

Stute stirbt in Südthüringen an schweren Verletzungen durch Pferderipper

