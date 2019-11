Plan für 4. Gräfenthaler Vereinsweihnacht steht

Die vierte Auflage in Folge des Gräfenthaler Weihnachtsmarkts steht in den Startlöchern. Wie Mitorganisator Torsten Scholz verrät, wird er am Freitag, 29. November um 17 Uhr, eröffnet. Knapp 20 Vereine aller Art aus Gräfenthal packen mit an. Am Freitag startet der Verkauf in den Markthütten der Vereine. „Es machen fast alle Vereine im Umkreis mit“, freut sich Scholz. Dazu gibt es einige externe Händler, etwa die Wickersdorfer Werkstätten. Kindergarten, Trachtenverein, Gräfenthaler Blasmusikanten und weitere Gruppen besorgen am Eröffnungstag den kulturellen Rahmen.

Der Samstag wartet ab 11 Uhr mit noch mehr Programm auf: Kutschfahrten durch die Stadt, Puppentheater im Rathaus, Jonglage, Bescherung durch den Weihnachtsmann und ein Weihnachtspostamt, dazu Karussellbetrieb und sind ein Alpaka-Streichelzoo sowie der Eselhof Reichmannsdorf da. Die Vereine besorgen auch die Verpflegung; Scholz kündigt Grillgut, Langós, Crêpes, gebrannte Mandeln und verschiedene deftige Snacks an. „Die gute Resonanz der vergangenen Jahre hat uns bestärkt und sehr gefreut“, sagt er. Aufwand scheuen die Veranstalter nicht: „Eine Firma im Ort fertigt uns extra schöne Wegweiser aus Holz an, damit jeder auch alles findet“, so Scholz. Nach Tag zwei des Weihnachtsmarkts gibt es den Sonntag zum Verschnaufen, bevor am Montag, den 2. Dezember, die Glühweinhütte der Vereine öffnet. Bis einschließlich 28. Dezember finden Besucher hier werktags von 17 bis 20 Uhr (samstags ab 16 Uhr) warmen Glühwein, duftende Roster und hoffentlich gute Gespräche. Torsten Scholz ist zuversichtlich: „Sie ist zu einem netten Treffpunkt für die Gräfenthaler geworden“. Sonntags und über die Weihnachtstage bleibt die Hütte geschlossen.