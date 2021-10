Ein Herzanhänger an einem geschmückten Weihnachtsbaum

Planungstreffen in Bad Blankenburg zur fünften Adventsmeile

Bad Blankenburg. Eingestimmt werden soll sich auf das Fest am 27. November.

Am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr haben Gewerbetreibende, sozial engagierte Bürger, Vereine und Einrichtungen der Stadt Bad Blankenburg samt seiner Ortsteile die Möglichkeit, die fünfte Adventsmeile in Bad Blankenburg mit zu besprechen und zu planen. Dazu lädt die Stadt in den Fröbelsaal des Rathauses ein.

„Die Adventsmeile soll wie in den vergangenen Jahren unter freiem Himmel stattfinden und dafür haben wir genügend Platz“, sagt Bürgermeister Mike George (Freie Wähler). Mit größeren Einschränkungen seitens des Gesundheitsamtes rechne er demnach nicht. Im vergangenen Jahr habe es einige Stände auf dem Markt gegeben und der Rest habe sich durch die Stadt gezogen. Auch in diesem Jahr hofft der Bürgermeister auf eine gute Beteiligung und Vielseitigkeit bezüglich der Angebote. Eines ist bereits in Aussicht: Glühbier von der Watzdorfer Brauerei. „Auf anderen größeren Weihnachtsmärkten ist Glühbier sehr beliebt, schmeckt ja auch sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn das auch hier klappt.“

Anmeldung: (036741) 37 33 oder per Mail an die kultur@bad-blankenburg.de