Polizei unterbricht Drogendeal in Sonneberg

Sonneberg. Einen offensichtlichen Drogendeal zwischen einer Frau und einem Mann beobachteten Polizisten in Sonneberg. Anschließend wurden beide Personen vorläufig festgenommen.

Am Samstagabend wurde in Sonneberg eine 33-Jährige dabei beobachtet, wie sie einen größeren Gegenstand an einen 21-Jährigen übergab. Als die Polizei einschritt, ergriff der 21-Jährige zunächst die Flucht. Bei ihm wurden schließlich fast 10 Gramm Crystal, rund 176 Gramm Cannabis und knapp 6000 Euro Bargeld sichergestellt. Bei der Frau fanden die Polizisten rund 25 Gramm Cannabis, rund 1300 Euro Bargeld sowie mehrere Handys.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, Fertigung der entsprechenden Anzeigen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.