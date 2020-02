Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei nimmt Bräutigam bei Hochzeitsfeier in Gewahrsam - Verbotene Auto-Rennen

Bräutigam bei Hochzeitsfeier in Gewahrsam genommen

In der Nacht auf Sonntag kam es auf einer Hochzeitsfeier in Sonneberg zu einem unschönen Vorfall. Der 46-jährige Bräutigam hatte vermutlich zu viel Alkohol konsumiert und trat aufgrund dessen aggressiv gegenüber seinen Gästen auf, sodass die Polizei einschreiten musste. Da der bereits hinreichend polizeibekannte Mann einem Platzverweis nicht nachkam und dermaßen alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Er leistete Widerstand gegen die Beamten. Gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Delikte ermittelt.

Verbotene Auto-Rennen gestoppt

Zeugen informierten am Samstag gegen 19.15 Uhr die Polizei, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neustadter Straße in Sonneberg illegale Autorennen stattfinden. Polizeibeamten konnten die Raser antreffen und identifizieren. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Dacia-Fahrer und um einen 18-jährigen Opel-Fahrer, die aus Neustadt bei Coburg und aus Weidhausen bei Coburg stammen. Gegen die beiden wurde eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

Zeugen zu besonders schwerem Fall des Diebstahls von Mobiltelefonen gesucht

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, haben in einem Einkaufsmarkt in der Neustadter Straße in Sonneberg unbekannte Täter aus einer verschlossenen Vitrine mehrere Handys und ein Tablet entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Versuchter Einbruch in Drogerie

In der Bahnhofstraße in Sonneberg haben bisher unbekannte Täter versucht, am Montagnacht gegen 1 Uhr durch Einwerfen einer Scheibe in eine Drogerie zu gelangen. Da Regale das Fenster blockierten misslang jedoch das Vorhaben. Die Fahndungsmaßnahmen und auch der Einsatz eines Fährtenspürhundes blieben laut Polizei erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.