Polizei Saalfeld klärt im Jahr 2021 mehr Straftaten auf

Archivbild: Innenminister Georg Maier und Vize-Präsident Thomas Quittenbaum übergaben am 28. Juli die ersten Mobiltelefone und Tablets an Beamte in Saalfeld. Die Polizeiinspektion Saalfeld wird für ein Jahr Testbehörde, um sicheres mobiles Arbeiten bei der Thüringer Polizei möglich zu machen.