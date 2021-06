Polizei und Feuerwehr bei Rudolstadt im Einsatz

Rudolstadt/ Schwarza. Hütte und zwei Fahrräder wurden beschädigt.

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Hütte in die Hohe Straße nach Rudolstadt / Schwarza entsandt. Der Brand des Schuppens konnte recht zügig gelöscht werden, dennoch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Gebäude sowie an zwei Fahrrädern in der Nähe.

Vermutlich ist ein mit glimmenden Holzkohleresten beladender Kunststoffeimer, welcher in der Hütte abgestellt wurde, Ursache für den Brand gewesen. Es wurden weder Mensch noch Tier verletzt

