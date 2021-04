Positive Bilanz für „Saalfeld putzt sich“

Saalfeld. Auch bei Schneetreiben waren die Aktiven an vielen verschiedenen Orten unterwegs.

Zur diesjährigen Aktion „Saalfeld putzt sich“ zeigten die Saalfelderinnen und Saalfelder wieder viel Engagement. Rund 250 Saalestädter haben im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 22. März bis 11. April zu Schaufeln, Besen und Müllsäcken gegriffen, um ihre Stadt für den Frühling herauszuputzen.

Da der diesjährige Frühjahrsputz aufgrund der Corona-Pandemie nicht zentral ausgerichtet wurde, zogen die freiwilligen Helferinnen und Helfer in individuellen Putzaktionen los, um öffentliche Flächen von weggeworfenen Flaschen, Verpackungen, Spraydosen, Autoreifen und anderem Unrat zu befreien.

14 Kubikmeter Müll wurden dabei während des Aktionszeitraums gesammelt. Eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann, besonders, nachdem die Putzaktion im Jahr 2020 pandemiebedingt komplett ausfallen musste.

Einsatz an vielen Orten auch bei Schneetreiben

Geputzt wurde teilweise sogar bei Schneetreiben zum Beispiel unterhalb des Schlossparks, Am Vorwerk Richtung Weidig, in der Knochstraße, der Sonneberger Straße, am Göritzmühlenwehr, Köditzbrunnen und Loksportplatz sowie in Gorndorf.

Auch in den Ortsteilen Dittrichshütte, Braunsdorf, Birkenheide, Wittmansgereuth und Arnsgereuth und anderen Orten konnte wieder ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft verzeichnet werden, so das Resümee.