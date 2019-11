Probstzellaer Kommunalparlament wieder vollzählig

Die Verkehrsinsel an der Einmündung der Laasener Straße auf die B85 in Unterloquitz soll langfristig verschwinden.

Die erste Sitzung des Probstzellaer Gemeinderats nach der Bürgermeisterwahl am Dienstag in Marktgölitz geriet doppelt zeremoniell. Nachdem Manuela Marks als ältestes anwesendes Ratsmitglied dem alten und neuen Amtsinhaber Sven Mechtold (SPD) den Eid abgenommen hatte, war es an Mechtold, einen Neuling im Parlament zu verpflichten: David Weber, Jahrgang 1983, wohnt in Probstzella, betreibt in Saalfeld mit einem Partner ein Bestattungsinstitut und ersetzt Andreas Gloth-Pfaff aus Reichenbach, der sein Mandat nach 20 Jahren niederlegte.