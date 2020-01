Prozess gegen Saalfelder: Krebskranken mit Import von Crystal beauftragt

Dem Angeklagten im Prozess vor dem Landgericht Gera wirft die Staatsanwaltschaft Ungeheuerliches vor: Er soll einen krebskranken Mann, dessen Tage gezählt waren, mit dem Import von Crystal aus Tschechien beauftragt haben. Die Verhandlung gegen den 31-Jährigen aus Saalfeld hat am Mittwoch am Landgericht Gera begonnen – wir berichten, warum sich eine Strafe andeutet, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Im Gerichtssaal räumt der Angeklagte die Vorwürfe der Staats­anwaltschaft Gera vollumfänglich ein. Den älteren Mann habe er in Saalfeld kennengelernt. Jener habe ihm berichtet, dass er wegen seiner schweren Erkrankung Crystal konsumiere, und angeboten, Drogen zum günstigen Preis in Tschechien zu holen. Er brauche aber Unterstützung, weil sein Opel Corsa kaputt sei. „Ich habe ihm 600 Euro für neue Stoßdämpfer gezahlt und war froh, eine günstige Bezugsquelle gefunden zu haben“, sagt der Angeklagte, der selbst täglich bis zu 1,5 Gramm Crystal nahm und viel Geld in der Spielhalle verzockte.

Flucht vor Polizei endet am Hohenwarte-Stausee

Bei der ersten Lieferung holte der Kurier 20 Gramm, beim zweiten Mal die doppelte Menge, schließlich 150 Gramm. „Das habe ich teils gestreckt und für 60 bis 100 Euro pro Gramm weiterverkauft. Ein Teil der Drogen bekam der Kurier“, sagt der Angeklagte. Auch den Auftrag, 780 Gramm Crystal zu importieren, räumt er ein. Allerdings sei die Qualität so schlecht gewesen, dass er seinem Kunden das Geld erstatten musste. Der Angeklagte hatte keinen festen Wohnsitz mehr und zeltete am Hohenwarte-Stausee: „Ich wusste, dass die Polizei mich sucht.“

Gegen Drogenring ausgesagt

Nachdem ihn Fahnder geschnappt hatten, zeigte er sich sehr kooperativ. Unter anderem gab er Hinweise auf einen Drogenring im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Auch steht er nach einer vorherigen Verurteilung kurz vor dem Abschluss einer Drogentherapie im Maßregelvollzug. „Ihn wieder ins Gefängnis zu stecken, wäre kontraproduktiv“, merkt Verteidiger Christian Stünkel an.

Die Sozialprognose gestaltet sich positiv, da der Angeklagte eine Arbeitsstelle gefunden hat. Seine neue Freundin, die ebenfalls einer regulären Arbeit nachgeht, wartet auf ihn bereits in einer neuen, gemeinsamen Wohnung. „Ich habe ihm klar gesagt: Wenn er Drogen anrührt, bin ich weg“, sagt die 21-Jährige im Zeugenstand. Die elfte Strafkammer unter Vorsitz von Andrea Höfs deutet an, dass eine zur Bewährung aussetzbare Strafe im Bereich des Möglichen liegt. Das Urteil will das Gericht am Freitag sprechen.

Der beauftragte, krebskranke Drogenkurier ist inzwischen verstorben, so dass kein Strafverfahren gegen ihn mehr möglich ist.