Pünktlich zum Advent hat die Bergkirche Oelze ein neues Dach

Pünktlich vor dem 1. Advent konnte die umfangreiche Dachreparatur an der Bergkirche in Oelze beendet werden. Nun kann kein Regen und kein Wind und hoffentlich auch kein Unwetter der Kirche auf viele Jahre etwas anhaben. Viele Spenden von Bürgern aus Katzhütte und Oelze aber auch darüber hinaus sowie von Firmen haben zusätzlich zu den Fördermitteln dazu beigetragen, dass durch langen Bauverzug noch größeren Schäden verhindert worden sind. Erst am Freitag hatte die Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt einen Scheck über 500 Euro zur Mitfinanzierung übergeben. Allen Sponsoren wollen die Oelzer recht herzlich danken. Traditionsgemäß zum 1. Advent fand durch die Bläsergruppe des Musikvereins Oelze an der Bergkirche der Auftakt zu den Weihnachtsfeierlichkeiten statt. An den nächsten drei Adventssonntagen wird die Bläsergruppe an anderen Standorten mit weihnachtlicher Musik präsent sein. In diesem Jahr erstrahlt die Bergkirche außerdem erstmal in einem wunderbaren Lichterglanz. Regina Kräußel von den Schwarzatalfreunden zeigte sich begeistert: „Für diese Arbeiten gilt jenen, die sie taten, mein herzlicher Dank. Ein wunderbares Ambiente!“