Rauchmelder löst in Saalfelder Gymnasium aus

Saalfeld/ Gorndorf. Kurz nach 6 Uhr wurden am Donnerstag Polizei und Feuerwehr zum Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf entsandt.

Kurz nach 6 Uhr wurden am Donnerstag Polizei und Feuerwehr zum Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf entsandt. Grund war laut Polizei ein Rauchmelder an einer Toilette bzw. am Putzmittelraum. Recht zeitnah konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden - nach Einschätzung der Feuerwehr sowie des Brandermittlers der Kriminalpolizei entstand ein Schwelbrand in einem Müllsack aufgrund bislang unklarer Ursache.

Es kamen keine Personen zu Schaden, desweiteren gab es keine Beschädigungen am Gebäude. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Es liegen keine Hinweise auf strafrechtlich vorwerfbares Verhalten vor- möglicherweise könnte eine chemische Reaktion oder ähnliches zum Brand geführt haben.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen