Rechtsstreit um den Bürgerentscheid in Katzhütte

Nur die sehr unbestimmte Formulierung „einige Zeit“ steht bisher über dem Klageverfahren der Gemeinde Katzhütte gegen den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Konkret ist in dieser Sache fast 400 Tage nach dem Entscheid noch nicht viel. Am 6. Januar fand er statt, Anfang April erklärte der Landkreis den Entscheid wegen erheblicher Mängel bei der Durchführung für ungültig, wieder einen Monat später beschloss der Gemeinderat den Klageweg gegen diesen Vorgang. Dann blieb es ruhig, bis Anfang Dezember der Anwalt der Gemeinde gewissermaßen sein Eröffnungsplädoyer bekannt machte und Bürgermeister Wilfried Machold dieses per Medienmitteilung zum Stand der Dinge erhob.

Am 30. Januar habe die Kommunalaufsicht des Landkreises ihre Klageerwiderung dem Gericht zugestellt, so die Antwort auf einer Anfrage unserer Redaktion. Inhaltlich war zunächst wegen der winterferienbedingten Urlaubssituation nicht mehr zu erfahren.

Interessenkonflikt im Mittelpunkt der Argumentation

Die Klägerin, also die Gemeinde Katzhütte, stützt ihr Vorgehen gegen die Ungültigerklärung vor allem auf den Interessenkonflikt, in dem sich die Kommunalaufsicht des Landkreises dadurch befunden habe, dass der Landkreis bei der zur Abstimmung gestellten Frage selbst als Gebietskörperschaft (Stichwort: Kreisgebietsänderung) betroffen war, sodass ein Interessenskonflikt vorliege. In derartigen Fällen sehe die Thüringer Kommunalordnung vor, dass das Landesverwaltungsamt in Weimar die Kommunalaufsicht führt.

Darüber hinaus will der Anwalt nach „eingehender Prüfung“ herausgefunden haben, dass einige der monierten Vorgehensweisen rechtlich gar nicht zu beanstanden seien. So verkenne das Landratsamt die Reichweite der Verweisungen des Gesetzes auf die Vorschriften der Thüringer Kommunalwahlordnung.

Der Bescheid sei auch deshalb rechtswidrig, weil das Landratsamt das ihm im Rahmen der Aufsicht zustehende Ermessen nicht ausgeübt habe. Da es sich um einen Bürgerentscheid und nicht um eine Kommunalwahl handele, sei die vom Landratsamt gewählte Rechtsgrundlage nicht und auch nicht entsprechend anwendbar. Vielmehr sei das Landratsamt verpflichtet, alle relevanten Umstände in ihre Entscheidung einzustellen, insbesondere auch die Frage, ob sich möglicherweise vorhandene Verfahrensfehler überhaupt auf das Ergebnis des Bürgerentscheides auswirken konnten.

Übliche Vorgehensweise sei es auch, für rechtswidrige gehaltene gemeindliche Entscheidungen wie auch den Bürgerentscheid zunächst zu beanstanden und die Aufhebung zu verlangen. Die sofortige Ungültigerklärung sei jedoch zumindest im Rahmen der üblichen Kommunalaufsicht so nicht vorgesehen.

Schließlich habe die erneute Auszählung der Stimmen wirksam durch den Abstimmungsleiter als Mitglied des Ausschusses beschlossen werden können. Das Gesetz sehe vor, dass der Abstimmungsausschuss ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig ist.

Bis Mitte Mai kein Verhandlungstermin in Sicht

In der Gesamtschau dränge sich, so der Anwalt, der Verdacht auf, dass die Entscheidung des Landratsamtes zumindest auch politische Hintergründe hatte. Er verweist auf den Kreistagsbeschluss vom März 2019, der sich ausdrücklich gegen den Wechsel der Gemeinde Katzhütte in den Ilm-Kreis ausgesprochen hatte.

Wie argumentiert die Kommunalaufsicht gegen diese Vorhaltungen? Auch nach dem Ende der Winterferien steht die Entscheidung, die inhaltlichen Argumente nicht öffentlich mitzuteilen.

Was die Eingangsfrage einer gerichtlichen Entscheidung angeht, müssen sich alle Beteiligten in Geduld üben. Das Gericht veröffentlicht alle seine anstehenden Termin in der nächsten Zeit. Und bis Mitte Mai findet sich der Name Katzhütte nicht in der Liste.