Reichmannsdorf ist von Saalfeld „nicht als Bittsteller behandelt worden“

Von Guido Berg

Frau Büchner, ist Reichmannsdorf bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen?

Sehr gut sogar, wir merken hier eigentlich nichts. Allerdings hat der Kindergarten geschlossen. Wenn wir es nicht wüssten, würden wir ganz normal leben – außer, dass wir halt ein bisschen eingesperrt sind. Es finden ja keine Feste mehr statt, der Fasching war die letzte Großveranstaltung. Im Sommer war ein Kirchenjubiläum, dass stattfinden durfte. Die Leute waren so froh, dass sie sich endlich mal treffen durften. Mal eine Bratwurst essen, mal ein Schwätzchen halten – und es war hinterher niemand krank.

Es gibt keine Infizierten im Dorf?

Ich weiß, dass zwei Reichmannsdorfer positiv getestet wurden, die im Landratsamt arbeiten.

Insofern hat Corona Reichmannsdorf schon auch erreicht.

Sicher, aber ich sage mal: Auf dem Dorf spürt man das nicht so.

Insofern ist das Verständnis für Corona-Maßnahmen in Reichmannsdorf nicht besonders hoch?

Ich glaube, die ältere Bevölkerung nimmt das etwas ernster, die jüngere weniger. Man hört immer, dass sei egoistisch… Ich finde, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wir leben hier auf dem Dorf. Wenn wir nur nach der Arbeit ins Kino oder ins Theater dürften… Sogar der Weihnachtsmarkt musste ausfallen. Die Jungen sagen, ich muss jeden Tag auf Arbeit, ich treffe mich dort mit Kollegen, aber ich darf mich nach der Arbeit nicht mit Freunden treffen. Das weckt schon Unverständnis.

Berufliche Kontakte ja, private Kontakte nein – das ist der Widerspruch, der im Raum steht?

Richtig. Nehmen Sie die 15-Kilometer-Regel. Unser Rodelhang, „die rote Sotte“, ist gut besucht. Sogar so gut, dass die Situation auf der Straße bisweilen gefährlich ist. Die kleinen Kinder gehen mit dem Schlitten über die Straße. Deshalb möchte ich dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Winter erreichen.

Jetzt, wo Schnee liegt, wollen viele Familien einfach raus. Am Wochenende ist auf ihrem Rodelhang Hochbetrieb…

Nicht nur am Wochenende. Man merkt, dass die Kinder zu Hause sind. Wo sollen die Familien mit einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Stadt eigentlich hin? Ich kann die Leute gut verstehen. Und sie stellen sich schon nicht mit 20 Leuten auf einen Haufen, man kann schon auf die Vernunft der Leute zählen. Es würde mir sehr leid tun, wenn die nicht mehr bei uns rodeln dürften. Abstand und frische Luft, was soll da schon passieren? Allerdings gehen die Rodler mit ihren Kindern dort auch irgendwann auf Toilette und das ist dann schon eine schwierige Geschichte.

Von welchen Höhepunkten des Gemeindelebens in diesem Jahr hoffen Sie, dass sie auch stattfinden können?

Das Weihnachtsbaum-Verbrennen ist schon mal ausgefallen. Unser sehr etablierter Fasching wird auch mit Sicherheit ausfallen, denn die Karnevalisten können ja nicht proben. Ich bin ein ziemlicher Schwarzseher: Corona wird uns mindestens bis April weiter begleiten. Das betrifft dann auch noch unseren Oster-Brunnen. Das machen bei uns die Rentnerinnen und die sind besonders vorsichtig, was ich verstehen kann, denn sie sind als Ältere anfälliger für Grippe oder Corona. Dann hat der Kirmes-Verein seine Veranstaltung im Mai geplant, die bereits im letzten Jahr ausgefallen ist. Mal sehen, ob das dieses Jahr klappt. Wir werden auch – sollte es die Lage zulassen - den Weihnachtsmarkt nachholen. Auf dem Kirchplatz werden wir einen großen Sommerweihnachtsmarkt feiern! – Falls wir dürfen.

Das ist doch ein kreativer Umgang mit der Situation!

Der Weihnachtsmarkt hat allen unseren Vereinen gefehlt. Jeder Verein hat beim Weihnachtsmarkt sein Angebot – Glühwein, Bratwurst oder Fettbrot. Ich habe schon bei dem einen oder anderen Verein nachgehakt und die sagen, das wäre doch mal eine gute Idee.

Das könnte doch eine gute Tradition werden! Warum nur einmal Weihnachtsmarkt im Jahr!?

Erst einmal abwarten. Das Problem ist immer der Transport unserer Hütten, der vom Bauhof geleistet werden muss. Das hat bis dato immer eine Menge Geld verbraucht.

Was sagen die Reichmannsdorfer über die Eingemeindung nach Saalfeld?

In der Verwaltungsgemeinschaft haben wir in den letzten Jahren in der Haushaltssicherung gelebt. Wir haben jeden Nagel zwei Mal umgedreht, ehe wir ihn eingeschlagen haben. Wir haben wirklich sparen gelernt. Aber irgendwann geht auch das Sparen nicht mehr! Traditionell orientieren sich Schmiedefeld und Reichmannsdorf eher nach Saalfeld und Lichte und Piesau nach Neuhaus. Letztlich hat uns die Eingemeindung nach Saalfeld gut getan. Wir sind nicht als Bittsteller behandelt worden. Es gab immer gute Gespräche.

Wenn es mal ein Problem gibt, reagiert Saalfeld auch?

Das geht via E-Mail super. Ich kann auch immer einen Termin abstimmen. Sicher, das erste Jahr war verwaltungstechnisch schon etwas holprig. Oft wurde gefragt: Gehört das jetzt zu Schmiedefeld oder zu Reichmannsdorf? Mittlerweile hat sich besonders der Bereich Liegenschaften super eingefuchst. Super zufrieden bin ich auch mit dem Ordnungsamt. Jahrelang haben wir für die Straße „Biehl“ um eine 30er-Zone gekämpft. Kaum gehörten wir zur Stadt Saalfeld hat es geklappt! Und noch etwas: Sogar der Winterdienst funktioniert gut.

Was funktioniert denn nicht so gut?

Wir hatten unsere Auseinandersetzungen mit dem Leiter des Bauhofes. Wenn es hier oben schneit, dann schneit es richtig. Das kriegt man in Saalfeld oder in Kleingeschwenda, wo der Bauhof sitzt, manchmal nicht so mit. Nun allerdings klappt der Winterdienst gut. Freilich: Freunde werden wir nicht mehr. Der Bauhofleiter hat da so seine Ansichten über uns, dem „Bergvolk“.

Der Bauhofleiter von Saalfeld gönnt sich eine besondere Ansicht über die Bewohner auf der Saalfelder Höhe?

Ich bin nett und freundlich. Aber wenn ich dann so eine Ansage kriege wie von ihm weiß ich mich schon zu wehren.

Welche Ansage genau?

Er hat mir im letzten Sommer mal gesagt: „Ich kann Euch, das Bergvolk da oben, sowieso nicht leiden.“ Gut, sage ich mir, dann schlage ich auch andere Töne an.

Ist diese Kontroverse schon ausgestanden?

Er hat das wohl noch nicht ganz vergessen. Wenn ich etwas möchte, gehe ich gleich über die Ämter oder den Bürgermeister. Ich weiß: Er mag mich nicht.

Etwa, weil Sie eine Frau sind?

Das weiß ich nicht. Klar ist: Ich bin nicht sein Soldat! Der Dissens entzündete sich auch an den Preisen, die der Bauhof nimmt, um etwa für den Weihnachtsmarkt Hütten aufzustellen und wieder abzubauen. 5000 Euro! Dafür habe ich kein Verständnis.

Mittlerweile ist der Bauhof wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert worden…

Ja, und das nimmt er mir sehr übel. Ich aber finde es jetzt einfacher. Man kann vieles unbürokratischer gestalten.

Grundsätzlich aber, verstehe ich Sie richtig, läuft das gut mit Saalfeld?

Ich muss für die Stadt Saalfeld ein Lob aussprechen. Wir haben Pflanzen bekommen für die Begrünung. Es wird in diesem Jahr auch eine Anfrage von mir kommen, ob wir nicht Hecken pflanzen können. Und super-zufrieden sind alle Bürger mit dem Friedhof. Der wird perfekt gemäht. Und ich freue mich sehr, dass wir noch Spielgeräte bekommen. Irgendwo war noch Geld übrig. Die Feuerwehr hat ein neues Dach bekommen. Wir hätten das in der Verwaltungsgemeinschaft vielleicht auch machen können. Aber nur in ganz kleinen Schritten. Das hätte alles sehr viel länger gedauert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Saalfelder Bauhofleiter Marco Schlegel nimmt zu den ihn betreffenden Passagen im Interview mit Antje Büchner wie folgt Stellung:

Mit der Eingemeindung der neuen Saalfelder Ortsteile Schmiedefeld, Reichmannsdorf und Saalfelder Höhe sind auch auf den Saalfelder Bauhof zahlreiche neue Aufgabengebiete hinzugekommen.

So galt es, die neuen Ortsteile in den Arbeitsbereich des Bauhofes zu integrieren. Hinzukam die Integration neuer Kollegen und die Aufnahme der Arbeit eines eigenen Bauhofbereiches für die neuen Ortsteile. Damit waren auch für mich als Bauhofleiter zahlreiche Herausforderungen verbunden. Dass es bei der Umsetzung eines solchen Projektes zu Startschwierigkeiten kommen kann, war allen Beteiligten bewusst.

Vor allem die Rechnungslegung des Städtischen Bauhofes stieß in den neuen Ortsteilen nicht immer auf Verständnis. Dass Arbeitsleistungen des Bauhofes über die Ämter der Stadtverwaltung angefordert werden ist eine übliche Vorgehensweise. Es ist meine Aufgabe als Bauhofleiter, das Stadtgebiet und die Ortsteile gleichwertig zu behandeln und das haben wir seit der Eingemeindung auch getan. Ich weiße entschieden zurück, die im Interview behauptete Aussage über „das Bergvolk“ getätigt zu haben. Aus diesem Grund möchte ich in einem persönlichen Gespräch die Vorwürfe ausräumen."