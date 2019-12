Reichmannsdorf stimmt sich auf Festtage ein

Zum zwölften Mal in Folge luden die Reichmannsdorfer Vereine am Samstag zur Vereinsweihnacht ein. Auf dem Hauptplatz des Goldgräberortes betrieben sie jeweils eine Hütte mit Speisen und Getränken, Basteleien und anderem Kunsthandwerk. „Alle sind involviert“, sagte Ortsteilbürgermeisterin Antje Büchner, die mit ihrem Mann Whiskypunsch ausschenkte und von einem „Selbstläufer“ im Dorfleben sprach.

Gute Beziehungen bestehen traditionell zum Gräfenthaler Sozialdienst „Elisabeth von Thüringen“, der sich neben Kirmes-, Feuerwehr- und Goldbergbauverein sowie den Freunden des Kindergartens Sonnenfleckchen ebenfalls präsentierte. Chor und Faschingsfreunde hatten sich wie üblich zusammen getan, der Schützenverein organisierte eine Tombola, dazu bot die Kirchgemeinde Süßes an. Thomas Elser, Imker aus Fischersdorf, war als externer Händler mit selbst gemachten Bienenwachskerzen und allem rund um den Honig zu Gast.

„Zum ersten Mal haben wir unseren Baum vom Saalfelder Bauhof bekommen“, sagte Büchner mit Blick auf die Eingemeindung in die Kreisstadt zum Jahresbeginn. Er stammt aus dem Reichmannsdorfer Umland, mithin dem Stadtwald, und steht seit dem ersten Adventswochenende. Nachdem die damals noch eigenständige Gemeinde schon vor Jahren zehn neue Hütten anschaffte, sollen kommendes Jahr zwei weitere in Eigenbau entstehen. „Wichtig ist, dass wir die Vereinsweihnacht als schöne Tradition nicht aussterben lassen!“, so Antje Büchner.