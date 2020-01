Relative ruhige Nacht für Einsatzkräfte

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld (LPI) blickt auf eine „weitgehend ruhige“ Silvesternacht zurück. Wie die LPI am Neujahrsvormittag mitteilte, habe es im Bereich der Inspektion drei größere Brände gegeben. In der Saalfelder Beethovenstraße brannte der hölzerne Schuppen eines Eigenheimes samt einer angrenzender Sauna nieder. Nachdem die Betroffenen das Feuer unmittelbar nach Ausbruch bereits selbst bekämpften, war die Feuerwehr Saalfeld bis weit nach Mitternacht mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um zu löschen. Verletzt wurde hier, wie auch bei allen anderen Vorfällen, niemand.

Querschläger trifft Kleidercontainer

Zuvor mussten die Kameraden zu einem brennenden Altkleidersammelcontainer in Saalfeld-Graba ausrücken: Kurz nach Mitternacht hatte eine umgekippte Feuerwerksbatterie den Behälter am Wohnungslosenheim beschädigt und seinen Inhalt entzündet. Umstehende Anwohner riefen sofort die Feuerwehr, die die Flammen schnell unter Kontrolle bekam. In einer ersten Schätzung bezifferte die Polizei hier den Schaden auf rund 1.500 Euro.

In der Altstadt von Königsee kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem bereits seit rund zehn Jahren leerstehenden Haus. In Kaulsdorf geriet ein Pkw in Brand. Dabei wurde auch das angrenzende Einfamilienhaus beschädigt. Bei allen Bränden entstand ein Gesamtschaden von rund 80.000 Euro. „Trotz alledem hielten sich die polizeilichen Einsätze in Grenzen“, heißt es weiter.