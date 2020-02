Rosenmontagsumzug in Königsee: Narren auf der Zielgeraden

Königsee-Allee-Rufe halten vielfach im Stadtinneren, als die Rinnestadt-Jecken mit ihren Garden auf der Ständchentour waren. Wie überall in den Faschingshochburgen im Landkreis bogen die Narren auch in Königsee am Rosenmontag auf die Zielgerade ein.

Nach ihrem Besuch in den Außenbezirken, im Kindergarten sowie beim Fasching der Königseer Schulen in der Narrhalla am Schiefer, bog man in die Schwarzburgerstraße ein. Begleitet von zahlreichen Schaulustigen gab es in der Einkaufsmeile bei den verschiedensten Kleingewerben Ständchen, Saisonorden und Schunkelrunden. Das war gleichzeitig ein Dank für die Unterstützung des Königseer Karnevals. Im Gegenzug ließen es sich die Unternehmen nicht nehmen, die Karnevalisten mit festen und flüssigen Stärkungen bei Laune zu halten. Beim Besuch der Kreissparkasse gab es sogar einen Scheck in Höhe von 50 Euro vom Filialleiter.

Angeführt von Gardekommandeur Ronny Roth begann der Königseer Umzug bereits in den frühen Morgenstunden. Mit im Tross das Unweise Panikorchester, Musiker, die frei Schnauze spielen, so der musikalische Leiter Wolfgang „Sputz“ Jahn. In der Kindereinrichtung „Regenbogen“ freuten sich die Kleinen besonders auf Prinzessin Sandra II. und Prinz Kunibert 72., welche mit ihnen tanzten sowie sie mit Süßigkeiten überhäuften.

Rathausschlüssel ist zurück beim Bürgermeister

In der Mittagszeit rückte die ganze Karawane von Unweisen, Funken, Fünkchen, Garde und Ratsdamen nach dem Besuch im Salon Müller, den Haus- und Hoffriseuren des Unweisen Rats, im Rathaus ein. Hier hatten schon die fleißigen Bienchen der Stadtverwaltung den Sektanstoß vorbereitet. Zum Empfang gab es wie eh und je ein paar kleine Wortgefechte. Bürgermeister Marco Waschkowski fand keine Erfüllung, als Gast in der Narrhalla zu sitzen und versprach, zur nächsten Session gemeinsam mit Verwaltung sowie Bauhof den Saal zu rocken.

Vom Casino Rathaus sprach Finanzdezernentin Annett Hoppe, das viele Lichtblicke statt Leuchttürme hat. Zum Abschluss gab Vizepräsident Reiner Voigt den Stadtschlüssel wieder zurück, der jedoch beim Stadtoberhaupt weiter in närrischen Händen bleibt.

Bereits am Samstagabend war das Saisonfinale in der proppevollen Mehrzweckhalle am Schiefer gestartet. Nach dem Einzug des Prinzenpaares mit allen Garden und dem Rat übernahmen Sitzungspräsident Enrico Sommer sowie Zeremonienmeister Frank Hörcher zunächst gesanglich die Regie, bevor es zum großen Programmeinstieg mit den Tanzmariechen Sarah und Leonie sowie dem Marschtanz der ersten Funkengarde kam. Im weiteren Programm konnte man die Kinder- und Jugendgarden, „Die Glorreichen 11“ des Männerballetts, die Prinzengarde mit ihrem Seiltanz und Veit Martin mit einer musikalischen Kabarettnummer bewundern. Auch die Sprachakrobaten kamen nicht zu kurz, welche in der Kommunal- sowie teilweise in der Landespolitik gestochert haben. Diverse Zugaben waren die logische Folge.