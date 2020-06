Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt: Abwasserrohre für neuen Busbahnhof

Die in der zweiten Maiwoche begonnenen Arbeiten zur Umgestaltung des Busbahnhofes in Rudolstadt verlaufen planmäßig. In dieser Woche werden die Abwasserrohre für die Entwässerung im Boden verlegt. Mitarbeiter der Firma Wachenfeld mit Niederlassung in Blankenhain sind damit befasst.

Noch bis Ende Juli wird der erste Bauabschnitt andauern. Für diese Phase sind Ersatzbushaltestellen auf der Theaterseite eingerichtet. Der Platz wird mit hochwertigem Pflaster neu gestaltet. Ab August erfolgt der Wechsel auf die andere Seite. Dann beginnt auch der Bau des Verkehrshauses. Insgesamt werden rund drei Millionen Euro investiert, davon 2,1 Millionen Euro Fördermittel.