„Rudolstadt blüht auf“ als positives Beispiel

Drei Jahre lang (unter-)suchten Mitarbeiter des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) im Landkreis Soziale Orte. Ein Beispiel dafür ist „Rudolstadt blüht auf“.Soziale Orte lassen sich nicht immer mit realen Orten oder Projekten in Verbindung bringen. Vielmehr sind sie als dynamische Prozesse zu beschreiben, die dann entstehen, wenn Akteure nicht ‚nur‘ ein einzelnes Projekt erarbeiten, sondern sich langfristig bestimmten Themen widmen, Ideen entwickeln und dabei flexibel und offen für neue Beteiligte sowie neue Anforderungen bleiben.

So kann die Initiative „Rudolstadt blüht auf“ mittlerweile auf zehn Jahre gemeinsamen Wirkens zurückblicken. In diesen Jahren realisierte sie kleine, schnell zu verwirklichende Maßnahmen und Ideen für Rudolstadt und seine Ortsteile,ebenso wie solche, deren Umsetzung sich über mehrere Jahre erstreckt oder einerfortwährenden Betreuung bedarf. Viele unterschiedliche Aktivitäten zur „Schaffung einer lebens- und liebenswerten Stadt“(Webseite „Rudolstadt blüht auf“) locken ebenso unterschiedliche Personengruppen wie auch Institutionen.

So arbeitet die Initiative in verschiedenen Arbeits- oder Projektgruppen,die sich einzelnen Vorhaben – wie beispielsweise dem Weinberg unterhalb der Heidecksburg, dem Tag der offenen Gärten, Lehr- und Wanderwegen oder städtischen Begrünungs- sowie Schmückaktionen – widmen. Die einen binden sich langfristig, andere Mitstreiter kommen zeitweise hinzu. Gerade die offene Einladung, sich jederzeit miteigenen Ideen einbringen zu können sowie die flexiblen Möglichkeiten der Beteiligung machen „Rudolstadt blüht auf“ so erfolgreich.

Und doch braucht man hier eine feste Struktur,die durch Gründung des Vereins, dauerhaftes Engagement einzelner Personen sowie der intensiven Zusammenarbeit, unter anderem mit dem zuständigen Amt der Stadt Rudolstadt,erreicht wurde. Wichtige Impulse für den sozialen Zusammenhalt vor Ort und auch für die eigene Motivation, sich einzubringen, sehen Beteiligte in der Schaffung neuer sozialer Treffpunkte und der Förderung von Gemeinschaftserlebnissen. Vor allem aber darin, aufzuzeigen, was gemeinsam bewirkt werden kann. Damit will man ebenso einen neuen Blick auf die eigene Stadt, die Region und die Menschen vor Ort erzielen.