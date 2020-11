Rudolstadt: Magazin der Heidecksburg-Museen muss umziehen

Die Depotsituation im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg ist unbefriedigend. Schwankende Luftfeuchtigkeit und unzureichende Raumbedingungen machen einem Teil der Sammlungen zu schaffen. Sollen die Museumsschätze der Nachwelt erhalten werden, ist eine Evakuierung und Notsicherung des historischen Möbel- und Skulpturenbestandes im Marstall sowie der Naturkundlichen Sammlung im Nordflügel der Heidecksburg nötig. Darüber wurde in der vorigen Woche der Ausschuss für Kultur und Bildung des Kreistages informiert.

Das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, dessen Träger der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist, gehört zu den größten musealen Einrichtungen des Freistaates Thüringen. Zum Museumsverbund zählen die musealen Institutionen in Schwarzburg (Fürstliche Erlebniswelten Schloss Schwarzburg - Fürstliches Zeughaus und Kaisersaal), Paulinzella (Museum für Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte) und Bad Blankenburg (Friedrich-Fröbel-Museum). Bereits in den 1960er Jahren wurde im Nordflügel der Heidecksburg ein Zentraldepot eingerichtet. Die Depots konnten in den 2000er Jahren saniert und ausgestattet werden. Dort sind neben Grafik, Gemälden und kulturgeschichtlichen Objekten besonders der nicht in Schwarzburg gezeigte Bestand an Waffen sowie naturkundliche Sammlungen, insbesondere Zoologie untergebracht. Der Marstall dient aktuell zur Einlagerung von historischem Mobiliar (etwa 480 Objekte) und Skulpturen. Im Hinblick auf Sicherheit (veraltete oder fehlerhafte elektrische Einrichtungen, Brandschutz, Diebstahl) und Konservierung (Klimatisierung, Verschmutzung) erfüllen diese Räumlichkeiten nicht mehr die Bedingungen einer aus musealer Sicht adäquaten Depotsituation, heißt es in der Informationsvorlage. Hinzu kommen wiederholte Wassereinbrüche über das stark restaurierungsbedürftige Schieferdach.

Für die Bestände werde eine Fläche von mindestens 300 Quadratmeter benötigt, um eine Evakuierung und Notsicherung vornehmen zu können. Das ehemalige GHG-Gebäude an der Schwarzburger Chaussee biete Flächen, „die in Größe und Belastbarkeit die Voraussetzungen erfüllen würde“. Zwei Geschosse des Gebäudes will das Staatsarchiv Rudolstadt ab 2022 nutzen. Platz für die Heidecksburg-Schätze wäre da.