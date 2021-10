Rudolstadt rückt Orgel in den Fokus

Rudolstadt. Auftakt der Orgeltage ist am Freitag

Kantor Frank Bettenhausen blättert mit Jonathan und Johanna vor der Ladegastorgel in der Rudolstädter Stadtkirche in einem Buch über das Instrument. Das für Donnerstag geplante Kinderorgelkonzert ist dem Sturmtief zum Opfer gefallen. Orgelfreunde kommen ab diesem Wochenende auf ihre Kosten. Zum Auftakt der Orgeltage ist am Freitag, 22. Oktober, Michael Landsky aus Neuss zu Gast in Rudolstadt und präsentiert Improvisationen in den Musikstilen von 1100 bis zur Gegenwart. Am Sonnabend findet die diesjährige Orgelexkursion in das Orgelbaumuseum nach Ostheim v.d. Rhön statt. Die Orgeltage gehen bis zum 31. Oktober.