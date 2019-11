Rudolstadt tut nichts gegen Windräder

Die Enttäuschung bei den Mitgliedern der Bürgerinitiative „Lebenswertes Hochplateau“ ist groß. Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt genehmigt aktuell eine Windenergieanlage bei Treppendorf und Rudolstadt unternimmt nichts dagegen, so ihr Vorwurf. „Die Stadt Remda-Teichel kam ihrer Pflicht als Gemeinde nach und versagte 2018 rechtmäßig das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung weiterer Windenergieanlagen in Treppendorf. Rudolstadt als Rechtsnachfolgerin der Stadt Remda-Teichel will, entgegen ihrer Zusage in der Stadtratssitzung im März 2019, das nicht tun“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative (BI).

Diese war auch nach der Eingemeindung von Remda-Teichel nach Rudolstadt aktiv. In einer aktuellen Stunde im März 2019 hatten Nadin Falk und Babett Anding dem Stadtrat alle ablehnenden Sachargumente nachvollziehbar dargelegt. In der Folge schloss sich der Stadtrat damals der Entscheidung der Stadt Remda-Teichel an und versagte ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen. „Man reichte sogar ein durch die Stadt Remda-Teichel beauftragtes anwaltschaftliches Schreiben dem Landratsamt als ablehnende Stellungnahme nach. Darin wird dargelegt, dass die Vertreter der Stadt Remda-Teichel das gemeindliche Einvernehmen für die beantragten Windenergieanlagen rechtmäßig versagten. Die Genehmigungen der vorliegenden Anträge für Windenergieanlagen in Treppendorf durch das Landratsamt wären damit nicht mehr möglich“, so die BI. Bei Mitstreitern und Betroffenen wuchs die Hoffnung, dass die Stadt Rudolstadt, genau wie die Vertreter der ehemaligen Stadt Remda-Teichel, weitere Windenergieanlagen im Gebiet Treppendorf ablehnen und bei Erteilung von Genehmigungsbescheiden diesen widersprechen würde.

Argumente blieben ungehört

Doch es kam anders. Am 11. Oktober bewilligte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt die Errichtung einer 240 Meter hohen Windenergieanlage bei Treppendorf. Der Beschluss der Stadt Remda-Teichel wurde damit ersetzt. „Damit blieben all unsere Argumente ungehört“, kritisieren die BI-Mitglieder. Sie hatten darauf hingewiesen, dass ein Rotmilanpaar dort brütet und zum nächsten Horst eines Mäusebussards lediglich 50 Meter Abstand sind. „Das einzige Baumfalkenpaar im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat dort sein Brutrevier. Auch besteht seit mehreren Jahren Brutverdacht für die sehr selten gewordene Wiesenweihe. Um den Standort der Windenergieanlage befinden sich fünf verschiedene Brutplätze des streng geschützten Uhus, im Waldgebiet ein weiterer Schlaf- und Brutplatz. Im Prüfbereich der Windenergieanlage brüten seltene Schwarzstörche. Zudem handelt es sich um einen überregional bedeutsamen Zug- und Rastvogelkorridor. Eine Vielzahl von Zugvögeln, wie Kraniche und Gänse, aber auch seltene Regenpfeiferarten, werden auf ihrer jährlichen Wanderung zumindest gestört, im ungünstigsten Fall getötet. Aus solchen Artenschutzgründen müssen Windenergieanlagen zur Zeit des Vogelzuges, zur Brutzeit, zur Ernte- und Mahdzeit und nachts zum Schutz der Fledermäuse abgestellt werden. Rechnet sich das? Wirtschaftliche Aspekte werden bei der Genehmigung der Windenergieanlagen nicht einbezogen. Hier werden ‚Energiezwerge‘ gebaut, die lediglich Natur und Landschaftsbild und den Geldbeutel der Stromzahler belasten. Einen Zugewinn alternativer Energien stellt dies nicht dar. Nicht einmal die Anbindung an die Stromnetze ist in Treppendorf gewährleistet, denn die Anbindungsmöglichkeiten vor Ort sind ausgelastet. Die Probleme, die durch den Bau von neuen Stromleitungen oder Zuwegungen entstehen, sind derzeit noch nicht abschätzbar“, erklärt die Bürgerinitiative. In anderen Gebieten mit solch einer hohen Anzahl an Konflikten würden Windenergie-Vorranggebiete gestrichen beziehungsweise Anträge abgelehnt.

Chance zum Widerspruch nicht verpassen

Die Mitglieder der BI fordern nun eine klare Stellungnahme seitens der Stadt Rudolstadt. „Die Stadt Rudolstadt müsste jetzt zur Wahrung der Frist noch in dieser Woche Widerspruch gegen diese Entscheidung einlegen“, so Nadin Falk und Babett Anding. „Die Chance, dass die Stadt Rudolstadt die Entscheidung des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt rechtlich überprüfen lässt, sollte man jetzt nicht verpassen!“ Geschieht dies nicht, so würden am Ende alle Skeptiker Recht behalten, die von Anfang an der Meinung waren, dass Rudolstadt sich für die neuen Ortsteile nicht interessiert.

Rudolstadts Bürgermeister erklärte auf OTZ-Anfrage, dass der Bescheid des Landratsamtes derzeit geprüft wird. Damit sei der zuständige Fachdienstleiter Johannes Baier beauftragt. „Wenn wir Anhaltspunkte finden, welche gegen die Genehmigung der Anlage sprechen, werden wir uns damit auseinandersetzen. Wir legen aber nicht Widerspruch aus Prinzip ein. Wir halten uns an Recht und Gesetz“, sagte er.