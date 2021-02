Unfallverursacher und Zeugen in Rudolstadt gesucht

Wahrscheinlich ein Skoda ist im Zeitraum von Mitte Januar bis zum 15. Februar in Rudolstadt mit einer Garage in der Straße Am Kochbergsgraben kollidiert. Das Auto befuhr die Straße aus Richtung In der Schremsche, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Garagenträger, teilt die Polizei am Montag mit. Die Polizei vermutet auch, dass das Fahrzeug durch den Aufprall im Frontbereich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Unfallverursacher und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei unter Telefon: 03671/560 zu melden.