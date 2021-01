Rudolstadt verliert weiter Einwohner

Neue Wohnung, neue Schlüssel: Wie bereits in den vergangenen Jahren hält der Zuzug nach Rudolstadt an. 968 Personen sind 2020 neu in die Stadt gezogen.

Rudolstadt Der Schrumpfkurs für Rudolstadt hält an. Die gute Nachricht: Es gibt mehr Zu- als Wegzüge.

Nach der Eingemeindung von Remda-Teichel Anfang 2019 war die Einwohnerzahl der Stadt Rudolstadt auf 25.412 gestiegen. Doch seit dem geht sie kontinuierlich wieder zurück. Ende des Jahres 2020 weist ein Blick auf die Statistik des Einwohnermeldeamtes immer noch eine Zahl über 25.000 aus, wenn auch nur denkbar knapp.

Genau 25.004 Rudolstädterinnen und Rudolstädter meldet das Rathaus per 31. Dezember 2020. Das sind 209 weniger als zu Jahresanfang. In Rudolstadt und den Ortsteilen waren zu diesem Zeitpunkt 12.253 Männer beziehungsweise Jungen und 12.851 Frauen beziehungsweise Mädchen zuhause. Die Zahl der in Rudolstadt gemeldeten Ausländer betrug zum Jahresende 919, das sind fünf mehr als zu Beginn des Jahres 2020.

1287 Umzüge in der Stadt

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Wie bereits in den vergangenen Jahren hält der Zuzug nach Rudolstadt an. 968 Personen sind 2020 neu in die Stadt gezogen, 888 haben sie verlassen. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden 1041 Zu- und 955 Wegzüge gemeldet.

Auch innerhalb der Stadt gab es 2020 reichlich Bewegung. 1287 Einwohner haben nach einem Umzug eine neue Adresse in Rudolstadt.

Die Zahl der Eheschließungen ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen nicht eingebrochen. 138 Paare gaben sich in Rudolstadt das Ja-Wort, nur drei weniger als 2019. Fast unverändert ist die Zahl der Geburten. Nach 181 Geburten im Jahr 2019, waren es im vergangenen Jahr 180 Babys, deren Eltern beziehungsweise Mütter in Rudolstadt gemeldet sind.

Im Einwohnermeldeamt wurden 469 Sterbefälle registriert.