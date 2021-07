Rudolstädter Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse

Die Abiturienten des Staatlichen Gymnasiums Fridericianum in Rudolstadt bei ihrer Zeugnisausgabe in der Aula.

Rudolstadt. Besonders stolz sind sie auf den guten Notendurchschnitt.

Etwa 60 Abiturienten des Staatlichen Gymnasiums Fridericianum in Rudolstadt erhielten am Freitag in der Aula der Schule ihre Abschlusszeugnisse.

Besonders stolz waren Schüler, Eltern und Lehrer auf den guten Notendurchschnitt der Absolventen. Sechs von ihnen schlossen mit 1,0 ab.

Per Liveschalte unterstützten Mitglieder des Schulchores die singenden Abiturienten in diesem feierlichen Moment.

In drei Gruppen aufgeteilt, erhielten die jungen Erwachsenen die Zeugnisse zu verschiedenen Zeiten.