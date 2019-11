Rudolstädter Energieversorger erhöht Strompreis

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der letzten Preiserhöhung kommt jetzt die nächste: Kunden der Energieversorgung Rudolstadt zahlen ab dem 1. Januar einen höheren Preis für Strom. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Der Preis steigt um 0,76 Cent pro Kilowattstunde. Für einen Durchschnittshaushalt (drei bis vier Personen) mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3.000 kWh bedeutet dies eine monatliche Mehrbelastung von ca. 1,90 Euro (brutto). Ein Ein-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 1.500 kWh zahlt monatlich ca. 0,95 Euro (brutto) mehr. Für die neuen Strompreise gibt die EVR eine Preisgarantie bis mindestens 31. Dezember 2020. Mit der Rudolstadt-Card können Kunden drei Prozent sparen.

Preisgarantie bis 31. Dezember 2020

Grund für die Preiserhöhung sind steigende Abgaben und Umlagen. „Rund die Hälfte des Strompreises entfällt mittlerweile auf Abgaben/Umlagen und Steuern, die durch den Gesetzgeber verursacht werden. Grund dafür ist die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende zum Schutz des Klimas, die auch mit Kosten verbunden ist. Mit der Energiewende schafft Deutschland die Voraussetzungen für den Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien und den zügigen Ausstieg aus der Kernenergie“, heißt es in einer Mitteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in den letzten Jahren verschiedene Gesetze verabschiedet, die unter anderem regeln, wie sich die aus der Energiewende ergebenden Zusatzkosten schultern lassen. Was zu höheren Kosten für die Verbraucher führt