Rudolstädter Seniorenbeirat unterstützt Schüler

Rudolstadt. Durch eine Laptop-Spende soll der digitale Unterricht am Staatlichen Berufsbildungszentrum unterstützt werden.

Die Mitglieder des Rudolstädter Seniorenbeirates denken in dieser Zeit auch an die junge Generation. So konnte jetzt einem Schüler des Staatlichen Berufsbildungszentrums (SBBS) ein Laptop zur Verfügung gestellt werden.

„In dieser Zeit, bestimmt durch die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, macht sich der Seniorenbeirat Rudolstadt Gedanken darüber, wie wir unseren Mitmenschen helfen können. Standen bisher vor allem die Senioren im Mittelpunkt, brachte jetzt ein ehemaliges Mitglied des Seniorenbeirates die Probleme der Schüler ins Gespräch“, teilt die Vorsitzende Hannelies Schrodetzki mit.

Schulschließung bedeute zu Hause zu lernen, aber nicht alle Schüler würden für den digitalen Unterricht über die nötigen Computer oder Tablets verfügen. „Ganz schnell war die Idee geboren, dort zu helfen. Der Kontakt über den Lehrer wurde geknüpft und so konnte jetzt Farid Nehme aus der Fachoberschulklasse ein Laptop übergeben werden“, so die Vorsitzende.