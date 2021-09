Rücksichtsloser Raser - Feld brennt - Trickbetrüger in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Rücksichtsloser Raser bei Saalfeld: Gefährdeter Autofahrer gesucht

Nach Angaben eines Zeugen kam es laut Polizei am Freitag zwischen 22.20 Uhr und 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 85 zwischen der Baustellenampel Fischersdorf und Saalfeld zu einem riskanten Überholmanöver. Der Fahrer eines schwarzen Skoda war außerdem mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und nötigte mit seiner riskanten Fahrweise einen unbekannter Fahrer im Gegenverkehr, stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Raser im Skoda konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Saalfelder, gegen den die Polizei ein Ermittlungsverfahren einleitete. Nun wird der gefährdete Fahrer, der dem Skoda ausweichen musste, gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Trickbetrüger in Saalfeld-Rudolstadt unterwegs

Am späten Sonntagabend versuchte ein Unbekannter mehrfach, an die Ersparnisse älterer Leute zu gelangen, indem er sich telefonisch als Polizist ausgab. Zunächst versuchte der Mann unter einem falschen Vorwand, die Rentner über Wertsachen und Bargeld im Haus zu befragen. Zum Glück ließen sich die Angerufenen nicht übers Ohr hauen und beendeten das Gespräch, ohne Angaben über Familienstand, Bargeld oder Wertgegenstände mitzuteilen. Bisher erstatteten Rentner aus Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg, Sitzendorf und Könitz Anzeige bei der Polizei.

Feld brennt bei Drognitz

Ein bereits abgeerntetes Feld am Ortsausgang von Drognitz in Richtung Altenroth geriet am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf einer Fläche von rund einem Hektar in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

