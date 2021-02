Saale-Pegel übertrifft die Prognosen - Warnung vor Hochwasser

Gut gefüllt ist die Saale am Dienstag Vormittag an der Fußgängerbrücke zwischen Rudolstadt und Cumbach. Nachdem der Meldebeginn am Montag erreicht wurde, ist in den nächsten Tagen ein weiterer Anstieg des Pegels zu erwarten.

Saalfeld/Rudolstadt. Schon am Montag wurde der Hochwasser-Meldebeginn an mehreren Messpunkten in Ostthüringen erreicht. Mit weiteren Niederschlägen und Schneeschmelze wird gerechnet.

Mitte voriger Woche gingen die Experten im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, das seinen Sitz in Jena hat, noch davon aus, dass die Flusspegel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt unterhalb des Meldebeginns bleiben. Dieses Szenario war allerdings schon am Montag Geschichte. In Saalfeld-Remschütz und Rudolstadt stieg das Wasser im Laufe des Tages über den für einen Meldebeginn vorgesehenen Wert von 1,50 Meter an der Cumbacher Brücke und zwei Metern in Remschütz. Teilweise kratzte der Wasserstand schon an der Alarmstufe 1, die jeweils noch 30 Zentimeter darüber liegt.