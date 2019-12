Saalfeld: Aufsichtsrat berät über Klinik-Geschäftsführer

Mittwoch ist der Tag der Entscheidung an den Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“. Dann entscheidet der zu einer Sondersitzung einberufene Aufsichtsrat des kommunalen Krankenhauses, wie man mit dem Entlassungsgesuch von Geschäftsführer Rolf Weigel (OTZ berichtete) umgeht und wer künftig die Klinikleitung übernimmt.

Nachdem der in Eisenach lebende Krankenhausmanager überraschend um ein vorzeitiges Ende seines noch bis 2022 laufenden Vertrages gebeten hatte, sprach Landrat und Aufsichtsratschef Marko Wolfram (SPD) zunächst davon, Weigel solle möglichst bis zur Jahresmitte 2020 im Amt bleiben, damit man in Ruhe einen Nachfolger suchen und den Übergang bewältigen kann.

Inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass der Wechsel deutlich schneller vonstatten gehen könnte. Aus Aufsichtsratskreisen verlautet, man wolle am Mittwoch auch über den Vorschlag einer Doppelspitze diskutieren, die aus je einem kaufmännischen und medizinischen Geschäftsführer besteht. Die Klinik stehe vor großen Herausforderungen, die keine längeren Hängepartien erlaubten. Bekannt geworden waren zuletzt Übernahmeabsichten bezüglich des Kreiskrankenhauses Schleiz, aber auch Umstrukturierungen an den eigenen Standorten. Zudem muss ein Tarifabschluss von 13,5 Prozent Steigerung in drei Jahren refinanziert werden.

Die Thüringen-Kliniken sind in hundertprozentigem Besitz des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. An den Standorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck sowie an den Medizinischen Versorgungszentren arbeiten rund 2000 Beschäftigte. Damit ist das Krankenhaus der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Region.