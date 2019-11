Saalfeld: Finale für den Mann mit Blumen am Hut

Kopfsalat, Edelweiß-Margeriten und Chrysanthemen-Pflanzen – so begann es. Mit Trockensträußen und Grabgestecken hört es auf. Dazwischen liegen 50 Jahre. Ein Leben, fast. Denn mit knapp 81 Lenzen gibt es noch ein Danach.

Fragt man Jürgen Nestler nach seiner Handynummer, kann er sie binnen Sekunden nennen, ohne etwa im Smartphone nachzuschauen. „Ich hab‘ alles in der Birne“, sagt der Mann, der am morgigen Sonnabend ein letztes Mal seinen Stand auf dem Saalfelder Grünen Markt aufbauen wird. Und weil sein Kopf noch so fit ist, hat er auch noch seinen ersten Tag als Händler im Frühsommer 1969 vor Augen: Das unverwüstliche Borgward-Dreirad beladen mit Salat und Blumen aus dem Garten an der Schwarzaer Tiergartenstraße, knattert der damals 30-Jährige gen Saalfeld, wo damals der Grüne Markt noch aus zwei Reihen von Ständen auf dem Kirchhof besteht, meldet sich bei der Marktleiterin. „Wie viel Platten willste denn?“, habe die lediglich gefragt. Fünf DDR-Mark pro Stück kosten die Tischplatten samt Böcken, Nestler nimmt eine. Mit den festgelegten Preisen lässt sich kein Reibach erhoffen: 80 Pfennige für Steingarten-Pflanzen, für eine pflanzfertige Staude eine Mark. Am Ende des Tages hat Nestler trotzdem das Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben.

Von nun an wird er bleiben. Jeden Dienstag und Freitag seine Waren ausbreiten, nach der Wende, als die Händler endlich auf den Marktplatz vorm Rathaus ziehen dürfen, dann auch sonnabends. Am Sonnabend ist es ein ganz anderes Geschäft als unter der Woche, lernt Nestler schnell, denn dann wird weniger für Verzehr und Gebrauch gekauft, mehr aus Lust am Schönen: große Sträuße, kunstvolle Gestecke, oft nach Vorbestellung. „Sonnabends ist es ein Genießer-Markt“, findet der Mann mit dem auffälligen Schmuck am Hut. Den bindet er für jeden Markttag neu aus frischen Blumen. „Ist mein Markenzeichen“, sagt er.

Warum aber stellt sich ein Schwarzaer fünf Jahrzehnte in Saalfeld auf den Grünen Markt statt in Rudolstadt? Seine Mutter war Saalfelderin, eine Rexrodt aus der Hotelier-Dynastie, die mit dem „Anker“ das renommierteste Haus in der Stadt betrieben. Sie ist es auch, die den damals 17-Jährigen 1954 in der Rotstern-Gärtnerei zur Lehre unterbringt. Und die ihm schon als Kind zeigt, wie sich Hobby und Geschäft vereinen lassen: Als er von einem längeren Schulausflug nach Hause kommt und wie üblich zuerst nach seinem Blumenbeet schaut, findet er es leer vor. „Hab‘ ich alle verkauft“, erklärt die Mutter, „die Leute reißen sich danach.“

Also wird Jürgen Nestler, Spross des Schwarzaer „Mühlenclans“, wie er selbst sagt, Gärtner. Wechselt nach der Lehre in einen Gartenbaubetrieb nach Berlin, Großstadt erleben. Der Betrieb aber ist wenig großstädtisch, keine Maschinen, alles Handarbeit mit Hacke, Schaufel, Schubkarre. Nestler leidet zunehmend unter Gelenk- und Rückenschmerzen. Nach sechs Jahren geht er zurück. Neuer Anlauf: Mit 25 Jahren beginnt er eine Handweber-Ausbildung bei der Erfurter Bauhaus-Schülerin Margaretha Reichardt, legt schließlich die Meisterprüfung ab. Den ersten Webstuhl baut ihm sein Vater in die Wohnstube, 1970 gründet Nestler seine Handweberei in einer umgebauten Scheune an der Schwarzaer Mühle. Webt Wandbehänge, Tischwäsche, Decken, Stoffe für erlesene Garderoben. Für die Hedwigs-Kathedrale in Berlin sogar einen gut zehn Meter langen Gobelin. Arbeitet immer nur nach Bleistift-Skizzen, ohne farbige Vorlagen, wie es die Bauhaus-Tradition gebietet. Die Farben müssen aus dem Kopf kommen, sonst ist nur Abbildung und keine Kunst, findet er bis heute.

Vom Gärtnern und dem Markt lässt er trotzdem nicht. Im Winter webt er Musterstücke, die er zur Serienfertigung an eine Weberin in der Nachbarschaft vergibt. So kann sich Nestler vom Frühjahr bis zum Herbst der Gärtnerei und dem Markt widmen, die Weberei läuft trotzdem. Zu DDR-Zeiten ist jedes für sich ein gutes Geschäft, zusammen erst recht.

Mit der Wende wird alles anders, Handweberei ist kaum noch gefragt. Auch auf dem Markt weht nun ein zugiger Wind. Blumen, Stauden, Pflanzen gibt es nun allerorts zu kaufen, wenn auch aus Holland. Die Menschen begehren nun eher Exotisches und auf dem Markt ist Nestler umstellt von ständig neuer und immer billigerer Konkurrenz. Wie jene zwei Frauen, die eines Tages vom Transporter herunter Staudenpflanzen verramschen, „alles winterhart“, wie sie im rheinischen Singsang versichern. Vielleicht am Rhein, denkt sich Nestler, aber doch nicht bei uns.

Es braucht ein paar Jahre, bis das Billig- und Exoten-Fieber verebbt. Nestler lebt von Stammkunden, Leuten, die seine Ratschläge schätzen, seine Pflanzen, die nicht exotisch sind, aber ausdauernd. Und nicht zugekauft irgendwo. Zierpflanzen, solche für den Steingarten, Stauden und Blumen, das sind Nestlers Spezialitäten. Er studiert Gärtnerbücher, hält zwei Fachzeitschriften, versucht neue Sorten, variiert Anbauweisen, reagiert auf Kundenvorlieben. In den letzten Jahren werden Mittagsblumen seine Lieblinge, an denen sich viele beim Urlaub in südlichen Gefilden erfreuen. Die zieht Nestler nun auch – und natürlich winterhart.

Gleichwohl trägt das Marktgeschäft immer weniger ein. „Seit es überall die Gartenmärkte gibt und man im Internet alles Mögliche kriegt“, sagt Nestler, „ist es eigentlich nur noch ein Hobby, das sich gerade so trägt.“ Und ein wenig die Kasse aufbessert. Die Erlöse vom Markt werden zur Seite gelegt, um mit seiner Frau Adelheid auf Reisen zu gehen. „Von dem bisschen Rente würde das nicht gehen“, erklärt er. Das Heben und Tragen der Kisten und Pflanzen fällt ihm zunehmend schwer, das Graben im Garten sowieso. „Ich wollte aber die 80 und die 50 als Jubiläen schaffen, einen schönen runden Abgang“, erklärt er sein Durchhalten.

Ab nächster Woche muss der Markt ohne Jürgen Nestler auskommen, doch zu tun bleibt ihm genug. Gut 4500 Quadratmeter Garten wollen nun gepflegt und altersfreundlich umgestaltet werden, das Haus erhalten, die teils von ihm selbst aufgearbeiteten Bauernmöbel gepflegt. „Bei mir hört die Arbeit nie auf“, ahnt Nestler. Nur eines wird er wohl vermissen: Die Schwätzchen auf dem Markt, mit den Kunden und den anderen Händlern. Eigentlich, so räumt der Mann mit den Blumen am Hut ein, ist er zuletzt fast nur deshalb gekommen.