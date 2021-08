Saalfeld: Interesse an Mehrweg im Außer-Haus-Geschäft

Saalfeld. Die Befragung der Gastronomie zur Nutzung von Mehrweggeschirr läuft noch bis 22. August.

15 ausgefüllte Fragebögen liegen der Saalfelder Verwaltung bis jetzt vor und sie haben einen einheitlichen Grundtenor: Mehrweg im Außer-Haus-Geschäft hat Zukunft. Ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen zeigt laut einer Mitteilung der Stadt Interesse an weitergehenden Informationen oder hat bereits Mehrwegbehältnisse im Einsatz.

An der Aktionswoche „esseninmehrweg“ beteiligten sich drei Saalfelder Gastronomiebetriebe erfolgreich mit Sonder- und Zusatzangeboten bei der Nutzung von Mehrwegbehältnissen. „Zum aktuellen Zeitpunkt steht also bereits fest, dass es ein breit aufgestelltes Informationsangebot seitens der Stadt für interessierte Betriebe geben wird. Mittels Info-Veranstaltungen, gedrucktem Informationsmaterial zu Behältnissen und Abläufen sowie bei Bedarf Schulungen zur Umsetzung wird die Stadt Unternehmen unterstützen, sich in Sachen Müllvermeidung zukunftsfähig aufzustellen“, schlussfolgert David Theobald, städtischer Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik.

Bis zum 22. August haben Firmen die Möglichkeit, den Fragebogen auf saalfeld.de ausgefüllt an kepol@stadt-saalfeld.de zu senden und sich mit der Stadt auf einen Weg hin zu einer müllreduzierten Zukunft zu begeben.