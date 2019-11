Saalfeld kauft neue Parkschein-Automaten

Brauchen eine Stunde Pause in der Nacht: Die Parkschein-Automaten in Saalfeld werden erneuert. Hier ein Bild eines alten Automaten.

Saalfeld wird sich zwölf neue Parkschein-Automaten anschaffen. Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt gab am Mittwochabend grünes Licht für den Kauf. Laut Beschlussantrag will die Stadt dafür etwas über 45.000 Euro aufbringen. Liefern und montieren wird die Automaten die Firma Parkeon (Flowbird); der von Saalfeld bestellte Typ trägt den Namen „Strada“. „Die Parkscheinautomaten dieses Herstellers sind wartungs- und bedienerfreundlich und haben sich in den letzten Jahren in Saalfeld bewährt“, argumentiert die Stadtverwaltung.