In Saalfeld erbeuten Unbekannte mit einer Trickbetrüger-Masche Briefmarken und Bargeld. Die Polizei warnt: kleine Geschäfte und Lotto-Außenstellen seien ein beliebtes Ziel. (Symbolbild)

Saalfeld: Polizei warnt vor Trickbetrügern mit neuer Masche in kleinen Geschäften

Saalfeld. Ein Mann und eine Frau haben mit ihrer Masche in einem Laden in Saalfeld Briefmarken und Bargeld im Wert von über 1000 Euro erbeutet. Opfer des Trickbetrugs sind vor allem kleine Geschäfte.

Am Mittwochmittag meldete sich eine Angestellte eines Geschenkartikel-Geschäfts Am Mittlerern Watzenbach in Saalfeld und teilte mit, dass mehrere Gegenstände aus dem Geschäft entwendet wurden.

Eine unbekannte Täterin hatte die Angestellte um eine Beratung gebeten und sie so in den Außenbereich gelockt, während eine männliche Person diesen Moment nutze und nahe des Verkaufstresens mehrere Briefmarken und Bargeld entwendete.

Wie die Polizei mitteilte beläuft sich der Wert der gestohlenen Briefmarken auf mehr als 1000 Euro, zudem fehlen mehrere hundert Euro Bargeld. Beide Personen wurden zwischen 20 und 35 Jahre alt beschrieben.

Die Frau hat eine zierlicher Figur und schwarzen Haare, ihr Begleiter ist Brillenträger und trägt einen Rucksack. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, sind insbesondere kleine Läden und Lotto-Außenstellen Opfer der kursierenden Trickbetrugs-Masche.

