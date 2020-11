Saalfeld: Quarantäne trotz eines negativen Tests

Eine Leserin, die beruflich an einer Schule im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unterrichtet, richtete sich jüngst mit einer Anfrage an die OTZ. Sie wünscht sich offizielle Aussagen bezüglich aktueller Quarantäneverordnungen, weil „niemand mehr durchblickt“. Sie selbst wurde vom Arbeitgeber in Quarantäne geschickt, obwohl ihr Coronatest negativ ausfiel. Also, wer darf Quarantäne verordnen? Warum wird sie verordnet, auch wenn ein Test negativ ist und was darf man in Quarantäne?

Wir haben uns mit diesen Fragen an das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt gewandt. Über die Pressestelle wird erklärt, wer Quarantäne verordnen darf : „Das Gesundheitsamt kann Personen unter Quarantäne stellen. Wenn Arbeitgeber Bedenken bei weiterführenden Kontakten haben, können sie diese von der Arbeit freistellen. Wenn eine Person krank ist, das heißt Symptome aufweist, hat der Arzt diese krankzuschreiben.“ Symptome hatte die Lehrerin nicht. Ihre Schule ist geschlossen – am Tag der Schließung ließ sie sich testen. Der negative Befund, so wurde ihr erklärt, sei noch zu jung gewesen. Das Virus könnte in ihr sein, aber noch nicht nachweisbar. Die Quarantäne erfolgte also vorsorglich. Weiter berichtete die Leserin, dass sie eine Kollegin über ihre Quarantäne informiert habe. Welche Kommunikationswege sind offiziell? Dazu heißt es seitens des Landratsamtes: „In der aktuellen Situation ist das Gesundheitsamt darauf angewiesen, sich der Einrichtungsleitungen oder anderer Personen für eine Vorabinformation zu bedienen. Die Quarantäne wird per offiziellem Bescheid angeordnet. Aufgrund der Vielzahl von mehreren hundert Bescheiden pro Woche, können diese jedoch nicht unmittelbar versandt werden.“ Weiter war die Leserin verunsichert, was man in der Quarantäne darf und was nicht. Post annehmen? Hund ausführen? „Es gelten die Regelungen, wie sie seit März gelten: keine Kontakte zu haushaltsfremden Personen, auch nicht zum Paketboten, kein Besuch. Dritte müssen auf die bestehende Quarantäne hingewiesen werden. Nur zwingend erforderliche Termine (Arzt) dürfen wahrgenommen werden. Individuelle Notfälle oder Erfordernisse wie der Einlass von Pflegepersonen oder die Übergabe von Hunden zum Ausführen an Dritte sind möglich, sollten aber so kurz wie möglich gehalten werden. Bei zwingend erforderlichen Kontakten sollte immer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und möglichst viel Abstand eingehalten werden. Nach Möglichkeit soll auch die Absonderung zu den Haushaltsangehörigen gewährleistet werden“, erklärt das Landratsamt.