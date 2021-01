Saalfeld-Rudolstadt: 102 Coronatote in 68 Tagen

Die Kliniken arbeiten angesichts hoher Patientenzahlen am Limit. In Saalfeld und Rudolstadt wurden am Donnerstag 74 Personen mit Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, sieben weitere auf der Intensivstation.

Saalfeld/Rudolstadt Sieben-Tage-Inzidenz nach 94 gemeldeten Neuinfektionen am Freitag weiter die höchste in Deutschland

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, hat die 100 überschritten. Nach sieben neuen Covid-19-Todesfällen stieg sie nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Berlin am Freitag auf 102. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz bleibt Saalfeld-Rudolstadt Spitzenreiter in ganz Deutschland. Corona-Blog: Über 300 Soldaten im Einsatz - Landtagswahl wird verschoben

Der erste Coronatote im Landkreis wurde am 9. November 2020 gemeldet. Das heißt, dass alle lokalen Virusopfer innerhalb von 68 Tagen verstorben sind. 70 der Verstorbenen sind älter als 80, drei Männer und eine Frau jünger als 70.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wird vom RKI mit 524,2 angegeben. Das ist zum vierten Mal hintereinander der höchste Wert aller rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte in der Bundesrepublik. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem Altenburger Land und Hildburghausen weitere Thüringer Regionen. 94 vom Gesundheitsamt gemeldete Neuinfektionen gingen in die Statistik ein. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 3380 Personen positiv auf das Virus getestet. In angeordneter Quarantäne befanden sich am Donnerstag 833 Personen.

Ortsübersicht der aktuellen Infektionen (Stand 14. Januar):