Vor die Adventszeit hat der Kalender den Totensonntag gesetzt, der das Veranstaltungsangebot traditionell etwas ausdünnt. Etwas weniger Party, etwas mehr Besinnung, so lautet das Motto für das kommende Wochenende. Hier eine Auswahl der Angebote.

Neu vertonter Fontane in Rudolstadts No. 8

Der „Club der toten Dichter“ zieht am Freitag, 20 Uhr, in Rudolstadts „No.8“ (ehemalige Kleinkunstbühne) ein. „So und nicht anders“ Theodor Fontane neu vertont mit Katharina Franck. In bisher rund 350 Konzerten hat sich der CdtD ein begeistertes Publikum in ganz Deutschland und auch in Rudolstadt erspielt. Neben Katharina Franck (voc, git), werden die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer und der Bassist Markus Runzheimer das Quartett um Reinhardt Repke (voc, git) bilden. Marcel Reich-Ranicki liebte Fontane, Günter Grass war Bewunderer, und für Thomas Mann war er sogar ein „Sänger“.

Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum Saalfeld

“Es war einmal“, ist der Titel einer neuen Ausstellung, die am Samstag, 10 Uhr, im Stadtmuseum Saalfeld eröffnet wird. Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen in Europa Bilderbögen aus der Theaterwelt, die Schauspieler in Kostümen zeigten. Weitere Bögen mit originalen Theaterdekorationen wie Hintergründe, Kulissen und Theaterproszenien folgten. Aus diesen Bögen konnte eine vollständige Bühne nachgebaut und mit der Herausgabe spezieller Texthefte bespielt werden. Das Modelltheater, das Papiertheater, war geboren.

Mantra Yogastunde & Konzert mit der Band The Love Keys

Spirituell wird es am Sonnabend in Saalfeld. In der Aula der Regelschule in Gorndorf beginnt 16.30 Uhr eine Yogastunde mit live gesungenen Mantras und meditativer Musik,, die von zwei Yogalehrerinnen angeleitet wird. Für 19 Uhr im Bürgerhaus Am Markt 6 haben Aleah & Ben ein Programm zusammengestellt, das auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden ist. Bei Musik kann man entspannen und die meditativen Klänge auf sich wirken lassen. Der Topact der deutschen Yogaszene präsentiert eine musikalische Reise, die von verträumt ruhig bis ekstatisch wild reichen wird.

Zwei Chöre im Fridericianum vereint

Nachdem der Chor des Gymnasiums Fridericianums Rudolstadt voriges Jahr mit dem Chor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere in Weimar ein gemeinsames Konzert veranstaltet hatte, trifft der Chor nun auf den Psycho-Chor Jena. Am Sonnabend ab 19 Uhr singen die beiden Chöre in der Aula des Fridericianums zunächst Ausschnitte aus ihren jeweils aktuellen Programmen, bevor dann - im Finale vereint - gemeinsame Titel erklingen.

Karibische Lebensfreude in der „Taberna“

Fünf Jahre gibt es schon wieder die „Taberna“ in Rudolstadt. Anlässlich des Jubiläums gibt es am Samstag ab 20 Uhr einen Abend mit der Band „Caribic“. Die Band begeistert nicht nur durch die typische karibische Lebensfreude, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit. Es werden traditionelle afro-kubanische Melodien und bekannte Latin-Hits mit Gitarre, , Kongas und E- Bassgitarre interpretiert.

Eins, zwei oder drei – Wintervögel leicht gezählt

Ein Grünfink, zwei Amseln, drei Kohlmeisen – so könnte das Tagesergebnis aussehen, wenn man bei einer Vogelzählung mitmacht und alles notiert, was man am Futterhaus gesehen hat. Wie man die gefiederten Freunde unterscheidet und warum diese Aktion wichtig für den Natur- und Artenschutz ist, erfährt man am Freitag ,um 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Rudolstadt. Wolfgang Wienroth zeigt dazu spektakuläre Bilder der Vögel an seinem Futterhaus. Die Fachgruppe „Ornithologie und Artenschutz unteres Schwarzatal“ im Kulturbund lädt ein.

Sammlerbörse am Sonntag in Rudolstadt

Sammler von Ansichtskarten, Briefmarken, Münzen, Geldscheinen, Sammelbildern, Orden, Ehrenzeichen, Heimatliteratur und anderen Objekten können wieder fündig werden. Am Sonntag kann in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Anton-Sommer-Schule in Rudolstadt wieder gestöbert, gekauft, getauscht und gefachsimpelt werden. Mitglieder des Briefmarkensammlervereins und der Fachgruppe Numismatik im Kulturbund geben Tipps rund um das Hobby und begutachten und schätzen Sammlerstücke..

Kammerorchester am Saalebogen musiziert

Am Sonntag ab 17 Uhr erinnern Musiker bei Kerzenschein in der Rudolstädter Stadtkirche an Totensonntag,. Das Kammerorchester am Saalebogen besteht aus versierten Laien, unterstützt von Profis und wird geleitet von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen. Diesmal begleiten sie die Querflötistin Juliane Rogsch bei der bekannten Suite in h-Moll von J. S. Bach. Neben Bach steht auch eine Kanzone des polnischen Komponisten Adam Jarzȩbski, auf dem Programm und Orgelmusik an der Ladegastorgel von 1882 mit Kreiskantor Frank Bettenhausen.