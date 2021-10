Saalfeld-Rudolstadt: Beratung für Pendler und Rückkehrer

Saalfeld. Jeder Dritte verlässt zur Arbeit den Landkreis. Der Informationstag wird am Freitag, 15. Oktober, von 15 bis 20 Uhr angeboten.

Der nächste Pendler- und Rückkehrertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) für die Region Saalfeld-Rudolstadt findet am Freitag, 15. Oktober, von 15 bis 20 Uhr statt – allerdings wegen der weiterhin geltenden Corona-Beschränkungen digital. Via Videochat oder Telefon können sich Beschäftigte an diesem Tag über die Chancen des regionalen Arbeitsmarktes informieren sowie wertvolle Tipps zu Jobsuche und Gestaltung von Bewerbungsunterlagen erhalten.

„Wir hätten natürlich lieber eine Präsenzveranstaltung angeboten, weil wir dann auch Spontanbesucher oder begleitende Angehörige erreichen“, sagte ThAFF-Referent Oliver Hummel am Dienstag bei einem Informationsgespräch im Landratsamt. Gleichwohl rechne man mit etwa 25 bis 40 Interessenten. „Mehr ist bei der Intensität und Dauer der Gespräche auch kaum zu schaffen“, kommentierte Matthias Fritsche von der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt.

Derzeit zählt der Landkreis etwa 12.500 Auspendler

Die an diesem Tag offerierten Stellen seien zwar vor allem auf Unternehmen und Einrichtungen im hiesigen Landkreis und dessen Umgebung konzentriert, jedoch würden auch entferntere Jobs angeboten, da laut Daten der Arbeitsagentur hiesige Beschäftigte in hohen Zahlen bis nach Erfurt, Kronach oder Leipzig zur Arbeit fahren. Aktuell zählt der Landkreis rund 12.500 Auspendler, was etwa jedem dritten regulär Beschäftigtem entspricht. Seit dem Start der Pendlertage ist die Zahl um rund 500 Beschäftigte gesunken.

Die Stellenbörse der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung verzeichnet aktuell 87 freie Stellen für Fachkräfte im hiesigen Landkreis sowie insgesamt rund 1100 in den Thüringer Nachbarkreisen.

Alle Informationen zum Pendler- und Rückkehrertag finden sich unter: www.thaff-thueringen.de/pendlertage