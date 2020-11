Saalfeld-Rudolstadt: Bildungseinrichtungen in Stufe „Gelb“

Saalfeld/Rudolstadt. Wechselunterricht in kleinen Gruppen soll voraussichtlich schon ab Dienstag die Kontakte in den Schulen minimieren.

Um die Kontakte in den Bildungseinrichtungen zu reduzieren, in denen das Infektionsgeschehen in Sachen Coronavirus immer wieder aufflammte, greift das Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt jetzt zu groberen Werkzeugen. Aller Voraussicht nach soll es ab Dienstag Wechselunterricht an allen Schulen geben, die noch geöffnet sind.