Saalfeld-Rudolstadt: Fast 70 Jahre alter Oldtimerbus jetzt fertig restauriert

Saalfeld Phänomen Granit K30, ein ehemaliger Funkwagen aus Leipzig, schafft noch locker 80 km/h

Neues vom regionalen Nahverkehrsunternehmen KomBus: Der Oldtimerbus Phänomen Granit K30 ist fertig aufbereitet und kann ab sofort für Feiern, besondere Anlässe oder Fotoshooting im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gebucht werden. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Zwei Jahre wurde in der KomBus-Werkstatt in Rudolstadt geschraubt, gewerkelt und verbessert - jetzt ist es endlich vollbracht. Seine Restaurierung war im wahrsten Sinne des Wortes phänomenal. Immer wenn in der Rudolstädter Werkstatt neben den regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen der Linienbusse freie Kapazitäten waren, wurde die Restaurierung des Busses vorangetrieben. So musste das Grundgerüst aus Holz verstärkt werden. Die Modellbaufirma Bernd Sudau aus Ranis nahm sich der Sache an und rekonstruierte die Holzkarosserie. Auch die bisherige Blechverkleidung musste teilweise weichen. Unter der Leitung von Werkstattmeister Jens Tänzer fertigte die Rudolstädter Werkstatt die Blechteile selber an. Mit Hilfe einer Sattlerei wurde der Innenausbau angegangen, eine neue Verkabelung fand Einzug und Fenster wurden getauscht. Ein neuer Lack in Weinrot und Beige verleiht dem Oldie eine edle Note.

Stolz zeigt Werkstattmeister Jens Tänzer das Schmuckstück. „80 km/h schafft der ehemalige Funkwagen aus Leipzig. Zehn Personen finden in dem 54 PS starken Bus Platz. Geeignet ist der Kleine für Kurzstrecken im Stadtgebiet Saalfeld/Rudolstadt,“ informiert er.

Die Geschichte des Phänomen Granit begann 1955 in Leipzig. Damals diente er als Tonübertragungs- und Aufnahmewagen vom Zentralhaus für Dichtkunst Leipzig. Auch beim Tanzfest in Rudolstadt fand er öfters seinen Einsatz. Nach der Wende war der Phänomen Eigentum eines Bad Blankenburger Autohauses, danach in Privatbesitz. 2019 kaufte die KomBus das Fahrzeug, das wohl das letzte seiner Art sei.

Ab sofort ist der Oldie bereit für die Vermietung. Ein Angebot kann über die Internetseite der KomBus GmbH angefordert werden. red