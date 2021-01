Saalfeld-Rudolstadt gibt Inzidenz-Spitzenplatz ab

An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wo bei Coronaverdachtsfällen der Abstrich erfolgt. Dazu wurde im Innenhof ein Container des THW aufgestellt, der zumeist vormittags durch Teams des Gesundheitsamtes und am Nachmittag durch die Kassenärztliche Vereinigung genutzt wird.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Zahl der Corona-Toten ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt um fünf auf nun insgesamt 117 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 78 Neuinfektionen.

Vorsichtiges Aufatmen im Landratsamt in Saalfeld. Nach zehn Tagen an der bundesweiten Spitze der Corona-Hotspots hat der Landkreis die Führung bei der Sieben-Tage-Inzidenz jetzt an den benachbarten Kreis Hildburghausen abgegeben und rutscht auf den vierten Platz hinter dem Burgenlandkreis und dem Altenburger Land. Dennoch bleiben die Zahlen der neuen Covid-19-Fälle und der Coronatoten hoch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

78 Neuinfektionen und fünf weitere Verstorbene

Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin für Saalfeld-Rudolstadt 78 Neuinfektionen mit dem Virus SarSCoV-2 und fünf weitere Personen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind. Damit steigt deren Zahl im Landkreis auf 117. Von den Verstorbenen waren 82 älter als 80 Jahre,31 in der Altersgruppe 60 bis 79 und vier zwischen 35 und 59 Jahre alt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die vor einer Woche noch bei gut 600 Fällen lag, beträgt für Saalfeld-Rudolstadt aktuell 405,0. Damit ist der Wert immer noch mehr als dreimal so hoch, wie der bundesdeutsche Durchschnitt von 123,5. Angestrebt wird beim gegenwärtigen Lockdown flächendeckend eine Inzidenz von maximal 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, damit die Gesundheitsämter die Kontakt wieder besser nachverfolgen können.

79 Personen werden stationär behandelt

In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt wurden am Dienstag 79 Personen stationär behandelt, acht weitere auf der Intensivstation.