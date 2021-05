Saalfeld/Rudolstadt: Klinikmitarbeiter zeigen der Politik die Rote Karte

Saalfeld/Rudolstadt. Aktion der Gewerkschaft Verdi soll am Mittwoch auf die Missstände im Pflegebereich aufmerksam machen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) führt zusammen mit dem Betriebsrat der Thüringen-Kliniken GmbH Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck eine gemeinsame Aktion zum Tag der Pflege am heutigen Mittwoch, 12. Mai, in Saalfeld durch. „Wenn Jens Spahn es nicht schafft, sich um die Krankenhäuser und die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu kümmern, dann übernehmen wir mit den Beschäftigten die Kliniken“, erklärt Philipp Motzke, zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi für den Bereich Gesundheit in Thüringen.

„Beschäftigte sind erschöpft“

Heute werden die Beschäftigten gegen 14.15 Uhr an den Fenstern der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Rainweg 68, und im zentralen Eingangsbereich ihre Meinung zur aktuellen Gesundheitspolitik kundtun. „Die Beschäftigten in den Krankenhäusern sind erschöpft. Sie arbeiten seit Monaten am Anschlag, um die Menschen in der Pandemie bestmöglich zu versorgen. Die beruflich Pflegenden brauchen jetzt das Signal, dass sich die Bedingungen schnellstmöglich und dauerhaft verbessern. Doch der Bundesgesundheitsminister spielt weiter auf Zeit.“

So habe Jens Spahn (CDU) zuletzt zwar etliche Gesetzesinitiativen vorgelegt, an den entscheidenden Stellen blieben diese jedoch weit hinter dem Notwendigen zurück. Weder in der Kranken- noch in der Altenpflege würden bedarfsgerechte und bundesweit einheitliche Personalvorgaben schnell auf den Weg gebracht.

„Mit der PPR 2.0 liegt seit Januar 2020 ein Instrument zur Personalbemessung in der Krankenhauspflege auf dem Tisch“, erläuterte Motzke. „Doch statt es nach 16 Monaten endlich in Kraft zu setzen, möchte Spahn die Beschäftigten weiter vertrösten, mindestens bis 2025. Das geht überhaupt nicht.“

Die Beschäftigten zeigen der Gesundheitspolitik, die viel versprochen aber keine Entlastung gebracht hat, zum Tag der Pflegenden die Rote Karte.