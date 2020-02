Saalfeld-Rudolstadt: Langjähriger Klinikchef Hans Eberhardt ist verstorben

Eine Bronzetafel erinnert im Foyer der Thüringen-Kliniken in Saalfeld an den langjährigen Geschäftsführer Hans Eberhardt, der das kommunale Krankenhaus von 1992 bis 2017 leitete.

Saalfeld/Rudolstadt. Er leitete 27 Jahre lang die Thüringen-Kliniken. Am vorigen Donnerstag verstarb er 69-jährig. Am Krankenhaus trauert man um Hans Eberhardt.

Am 22. Juni wäre er 70 geworden. Er sollte es nicht mehr erleben. Hans Eberhardt, 27 Jahre lang Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt, ist am vorigen Donnerstag verstorben. Das teilten die Kliniken am Montag Vormittag mit.

Krankenhaus würdigt die Verdienste des Visionärs

„Umtriebig, ruhelos, voller Energie und voller Ideenreichtum“ habe er das Unternehmen fast drei Jahrzehnte lang geführt, heißt es in der Mitteilung. Hans Eberhardt sei nicht nur ein Experte und Kenner der Krankenhausszene in Thüringen, in Mitteldeutschland und in der Bundesrepublik gewesen – „er war auch ein Visionär“. Als solcher habe er „seine“ Thüringen-Kliniken mit Sitz in Saalfeld seit 1990 kontinuierlich zum größten kommunalen Krankenhaus Thüringens aufgebaut.

„Mit gesundem Menschenverstand und manchmal auch mit seinem Bauchgefühl löste er auch schwierigste Sachverhalte – er war ein Mann der Tat“, heißt es in der Würdigung. Hans Eberhardt sei immer ein sozial denkender und agierender Mensch gewesen. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lagen ihm am Herzen.

Kondolenzbücher liegen an den Klinikstandorten aus

Auch in seinem kurzen Ruhestand habe er ein hohes Ansehen genossen. Er war interessiert am Fortgang der Thüringen-Kliniken auf der einen Seite, aber andererseits auch an den einzelnen Mitarbeitern. Meist sei ihm das persönliche Gespräch näher gewesen als der große Empfang. Viele Menschen teilen ein Stück ihrer Lebensgeschichte mit ihm.

„Gemeinsam mit allen sind wir traurig und entsetzt vom plötzlichen Tod unseres alten Chefs. Doch wir blicken dankbar zurück auf wunderschöne und nicht auslöschbare Erinnerungen mit Hans Eberhardt. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen besonders bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Söhnen und ihren Familien, seinen geliebten Enkeln und Urenkeln“, heißt es weiter. An den Klinikstandorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck werden Kondolenzbücher auslegen, in die sich jeder eintragen kann.