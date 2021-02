Saalfeld-Rudolstadt: Mehr Platz für die Geldausgeber

Das Haus II des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt ist am Rainweg in Saalfeld untergebracht. Hier hat der Fachbereich 3 mit Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt seinen Sitz. Der Plattenbau aus DDR-Zeiten soll laut Haushaltsplan in diesem Jahr einen Anbau erhalten.

Es ist die größte Geldverteilungsmaschine des Landkreises. Fast 47 Millionen Euro werden in diesem Jahr durch den Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit überwiesen oder ausgezahlt. Für Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern. Die Ämter, die in einem typischen DDR-Verwaltungsbau am Rainweg in Saalfeld sitzen, platzen seit Jahr und Tag aus allen Nähten. In diesem Jahr soll Abhilfe geschaffen werden - durch einen Anbau.