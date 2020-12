Saalfeld-Rudolstadt: Mit iPad in den Distanzunterricht

Der Anbau an das Gymnasiums Fridericianum in Rudolstadt von der August-Bebel-Straße gesehen. Während fünfte, elfte und zwölfte Klasse am Montag noch Präsenzunterricht hatten, waren die sechsten Klassen in Quarantäne und siebte bis zehnte sollte zu Hause via Schulcloud unterrichtet werden.