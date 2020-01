Saalfeld-Rudolstadt: Noch drei Orte zahlen „Reichensteuer“

Die Zahl der Orte im Landkreis, die wegen außerordentlich hoher Gewerbesteuereinnahmen „Reichensteuer“ abführen müssen, sinkt kontinuierlich. In diesem Jahr sind es mit Allendorf, Hohenwarte und Unterwellenborn nur noch drei Gemeinden, die aus ihrem Etat eine Umlage an das Land zahlen. Alle anderen halten die Hände auf.

Summe der Abführungen hat sich mehr als halbiert

Insgesamt fließen im Jahr 2020 nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik gut 24 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen des Landes in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das sind rund 1,4 Millionen Euro mehr als im vorigen Jahr, aber weniger als in den Jahren 2013 bis 2016. Die größten Beträge erhalten Saalfeld mit 7,1 und Rudolstadt mit 6,6 Millionen Euro. Auch Königsee, Bad Blankenburg und Uhlstädt-Kirchhasel kassieren siebenstellig.

Schmiedefeld und Piesau wurden eingemeindet

Die drei „Reichensteuer“-Zahler erhalten keinen Cent an Schlüsselzuweisung und führen ihrerseits ans Land an. Die Höhe der sogenannten Finanzausgleichsumlage beträgt in Hohenwarte in diesem Jahr gut 253.000 Euro, in Allendorf knapp 179.000 Euro und in Unterwellenborn 63.000 Euro.

Blickt man fünf Jahre zurück, so gehörten auch noch die Gemeinden Schmiedefeld und Piesau zu den Nettozahlern. Seinerzeit führten fünf Gemeinden über 1,6 Millionen Euro „Reichensteuer“ an das Land ab. Schmiedefeld wurde zu Jahresbeginn 2019 nach Saalfeld eingemeindet, Piesau schloss sich Neuhaus am Rennweg an und gehört nunmehr zum Landkreis Sonneberg.