Saalfeld-Rudolstadt: Normalbetrieb in Kindergärten gefordert

Der Saalfelder CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck fordert die Rückkehr zum Normalbetrieb in den 60 Kindergärten des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. „Die aktuelle Betreuungssituation in den Kindergärten und Grundschulen ist für die betroffenen Eltern und die rund 4000 Kinder im Landkreis keineswegs zufriedenstellend, denn nach wie vor sind die Betreuungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt“, so Kowalleck in einer Mitteilung.

In dieser Woche habe die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag die vollständige Gewährleistung des Betreuungsanspruchs in den Kindergärten schon ab August gefordert. Der Rechtsanspruch auf eine zehnstündige Betreuung müsse spätestens zum 1. August wiederhergestellt werden.

Bislang habe die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in vielen Fällen nur durch das Entgegenkommen der jeweiligen Arbeitgeber realisiert werden können. Auch diese warteten auf eine Rückkehr zu den alten Betreuungszeiten.